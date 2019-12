Termotemp Service - firma care ofera verificari si reparatii centrale termice de calitate

Ziare.

com

Dar pe cat de accesibile sunt, pe atat de multa atentie necesita. Iar de acest lucru se poate ocupa Termotemp Service, firma cu experienta considerabila in domeniu, care activeaza pe piata instalatiilor inca din anul 2001.Termotemp Service este o societate care activeaza in domeniul instalatiilor termice, climatizare, ventilatie si alte lucrari de instalatii aferente constructiilor, cu o experienta de peste 18 ani, experienta care atesta calitatea serviciilor lor.Mai mult decat atat, firma detine certificate de managementul calitatii ISO 9001, 14001 si 18001, fiind preocupati in permanenta de calitatea serviciilor pe care le ofera.Daca detii o centrala termica si te afli in Bucuresti sau Ilfov, Termotemp Service este firma care te poate ajuta cu verificarile periodice si cu reparatii pentru aceasta.Echipa este formata din profesionisti cu multa experienta, firma este autorizata ISCIR, iar tu vei avea garantia unor servicii de calitate.Pentru a prelungi durata de viata a centralei termice e nevoie sa efectuezi verificari periodice. Dar nu numai ca e necesar, dar si obligatoriu dupa cum prevede legea aflata in vigoare.Efectuarea reviziilor si a verificarilor tehnice este o obligatie ce revine beneficiarului conform procedurii si legislatiei in vigoare si presupune mai multe masuratori si probe tehnice pentru a putea stabili daca echipamentul functioneaza in parametrii normali si daca este montat corect, conform prescriptiilor tehnice ISCIR.Ce se intampla in cazul in care nu respecti aceasta procedura? Furnizorul de gaze poate aplica masura de sistare a furnizarii de gaze naturale.Ca sa eviti aceste inconveniente, poti apela cu incredere la Termotemp Service. Iti pot oferi servicii de verificari centrale termice Ilfov si bineinteles Bucuresti.Nimeni nu si-ar dori sa i se strice centrala termica, dar exista si cazuri cand asta se intampla. Iar aici intervine rolul firmei Termotemp Service, firma specializata si in reparatii centrale termice.Daca intampini probleme tehnice ale centralelor termice sau de climatizare, echipa Termotemp va avea grija ca fiecare defectiune sa fie rezolvata in timp util si cu profesionalism.In functie de defectiunea cu care te confrunti, sunt incluse diverse operatiuni pentru reparatii centrale termice:- detectarea problemei aparute la nivelul centralei termice;- interventia pentru solutionarea defectiunii;- inlocuirea unei piese acolo unde este cazul;- sfaturi si sugestii pentru o buna functionare in continuare a centralei termice.Fie ca este vorba despre reparatii centrale termice Ilfov sau Bucuresti, Termotemp Service te poate ajuta.Fiind o firma autorizata ISCIR, Termotemp Service poate oferi servicii de reparatii centrale termice pentru orice tip de sistem.Asadar, daca ai intampinat vreo problema cu centrala ta termica sau pur si simplu a venit momentul unei verificari tehnice periodice, Termotemp Service vine la tine acasa.Gasesti toate datele de contact pe site-ul lor, iar in plus au si program non-stop si un numar de telefon creat pentru situatii de urgente. Sa ai o iarna cat mai calduroasa!