Tigla metalica cu cea mai mare rezistenta la rugina de pe piata. Evita sa schimbi acoperisul la fiecare 15 ani

O problema a acestei industrii este reprezentata de promovarea unor durate de viata pentru tigla metalica mai mare decat cea reala.De multe ori este omisa informarea clientului cu privire la toate alegerile importante care trebuie facute pentru ca durata de viata a acoperisului sa se apropie de cea promovata.Revolutia sistemelor de invelitori din tigla metalica - Conceptul de ACOPERIS SANATOS.Pentru a aduce claritatate pe piata invelitorilor de tigla metalica, BDM Roof System, companie cu peste 9 ani de activitate in domeniu, a dezvoltat conceptul de Acoperis Sanatos.Acesta inglobeaza toate aspecte importante pe care proprietarii de case trebuie sa le ia in considerare atunci cand aleg sistemul de invelitoare din tigla metalica.Alegerea unei tigle metalice realizata dintr-o clasa de otel superioara reprezinta doar primul pas pentru obtinerea unui acoperis sanatos care sa ajunga la o durata de viata de peste 60 de ani.Ce vicii ascunse poate avea sistemul de tigla metalica Primul viciu de calitate al tiglei metalice poate sa apara inca din momentul productiei. Una dintre practicile defectuoase ale producatorilor este reprezentata de stocarea materiei prime in conditii improprii.Atunci cand otelul din care este fabricata tigla metalica se depoziteaza in locatii nearisite sau in lumina solara puternica, pentru o perioada indelunga, apare degradarea stratului de vopsea si se scurteaza rezistenta la coroziune a produselor.Acest viciu reduce durata de viata a tiglelor metalice anterior momentului achizitionarii de catre cumparatori a sistemului de invelitoare.Pentru a indeplini conceptul de acoperis sanatos,alege sa colaboreze doar cu producatori ce indeplinesc toate criteriile de calitate ipentru productie si depozitare.Un alt viciu al acestor sisteme este reprezentat de focarul de coroziune generat de terminatia frontala a panourilor de tabla. Majoritatea profilelor de tigla metalica ai o terminatie frontata de 1-3cm.Aceasta reprezinta o piedica in scurgerea fluenta a apei pe acoperis. Iar pentru ca o cantitate de apa este retinuta o perioada mai lunge de timp pe aceasta suprafata se naste un focar de coroziune. Acesta va forta cumparatorii sa schimbe sistemul de invelitoare la doar 15-20 de ani de la montarea lui.Singurul produs care are eliminat acest viciu al sistemlor obisnuite este tigla metalica BudMat Venecja . Aceasta are realizata o ranforsare interioara a terminatiei frontale. In momentul suprapunerii foile se clipseaza. Astfel se evita complet retinerea apei pe aceasta suprafata.Produsul este importat in Romania de BDM Roof System. Puteti vizita showroomul lor din Bucuresti, Prelungirea Ghencea Nr 95c. Impreuna cu cei mai bine pregatiti consilieri din industrie veti afla toate secretele unui Acoperis Sanatos. https://acoperisuri.info/oferta-tigla-metalica-budmat/