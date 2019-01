Trucuri de la DecoDepot. Cum iti decorezi locuinta in sezonul rece

Construieste un decor demn de Alba ca Zapada

Aminteste-ti de decoratiunile de Craciun

Cu siguranta, globurile si clopoteii sunt optiunile de top atunci cand vine vorba de decoratiuni de Craciun, insa dincolo de acestea se gasesc diverse alte obiecte care constituie simbol al sarbatorilor, completand perfect un decor idilic de iarna.Decorarea casei pentru iarna nu este de fiecare data identica cu festinul vizual de Craciun, cu toate ca se poate inspira destul de mult din acesta. Ne referim la acele decoratiuni casa in ton cu anotimpul, care te vor face sa astepti cu mult nerabdare acele momente petrecute in adapostul tau stylish.Daca iti doresti sa creezi o atmosfera de vis in casa, poti intampina si tu sezonul rece intr-un ambient surprinzator, pe care il poti crea cu ajutorul unor obiecte de decor banale, in aparenta, dar cu un efect incredibil. Specialistii DecoDepot te ajuta cu trucuri si sfaturi pretioase care te vor indemna la reverie!Copacii incarcati de zapada, straturile pufoase de nea, aerul rece si stralucitor fac din acest anotimp sa fie unul dintre cele mai iubite si asociate cu povestile pline de farmec si magie din copilarie.Atunci cand afara domneste atat de multa splendoare, este absolut firesc sa iti doresti sa conjugi stralucirea plina de puritate si in interiorul casei tale.Mizeaza pe nuantele curate de alb, fie ca nuanta dominanta in intregirea decorului, fie pe post de accent.In situatia in care nu iti permiti sa zugravesti peretii in aceasta culoare sau sa achizitionezi o canapea in aceste tonuri, opteaza pentru orice alt obiect de decor alb.Te poti orienta catre figurine din ceramica de mici dimensiuni care sa infatiseze diverse lucruri: ingerasi, pasari, caprioare, stelute etc.De asemenea, decoratiunile cu agatatoare completeaza impecabil acest decor, punand un accent important in scena de iarna.Daca esti o persoana care pune mai mai mare importanta pe aspectele practice, poti imbina perfect acest lucru cu efectul decorativ.Decoratiunile luminoase, globurile cu led, suporturile pentru lumanari sau servetele sau vazele alese in culoarea alba, a imaculatului vor fi o optiune perfecta.Unele persoane sunt indragostite in totalitate de tot ceea ce inseamna Craciun, precum si decoratiunile specifice. Astfel, ei simt ca odata ca venirea lunii decembrie dau startul unei competitii in ceea ce priveste decorarea perfecta a locuintei.Numarul impresionant de beculete de Craciun atat in interior, cat si in exterior nu reprezinta singura modalitate pentru a reflecta entuziasmul tau si al familiei tale pentru aceasta perioada.DecoDepot iti poate veni in ajutor cu decoratiuni casa online in spiritul sarbatorilor de iarna. Simplitatea si discretia lor dau o nota de eleganta si bun gust locuintei, demonstrand ca nu doar opulenta si extravaganta pot transmite semnificatiile acestea. De pilda, globurile de cristal ar trebui sa fie nelipsite atunci cand iti doresti sa intri in atmosfera de iarna.Faimoasele lumanari sunt la fel de indispensabile in sezonul rece. Fie ca sunt asezate pe suporturi sau in vase moderne din sticla, efectul pe care il vor crea este unul surprinzator, mai cu seama daca le mai adaugi si alte elemente decorative.Pernele decorative constituie un alt element care ar trebui sa fie mereu prezent in locuinta, conform recomandarilor designerilor de interior.In anotimpul rece, ele transmit un sentiment primitor. Culorile joaca un rol important pentru ca este indicat sa se opteze pentru nuante calde, deschise, eventual, cu imprimeuri specifice.Asadar, iarna nu este un anotimp deprimant cum ar putea parea pentru unii, pe care sa il petreci doar in fata semineului. Este foarte placut sa te bucuri de zapada de afara si sa te plimbi pe strazile decorate de iarna.Esential este sa te asiguri, totusi, ca atunci cand intri in casa sa fii intampinat de o atmosfera ideala completata de culori calde si armonioase, un ceai fierbinte si un miros relaxant redat de lumanarile parfumate.