Tu stii ce contine un sistem pluvial complet?

Desi sistemul pluvial nu este "vedeta" sistemului de invelitoare, importanta acestuia nu poate fi negata. Pentru a-si indeplini rolul de colectare a apei provenite din precipitatii sau din zapada topita si de a mentine astfel fatadele casei curate si uscate, sistemul pluvial trebuie ales tinand cont de cateva aspecte referitoare la calitatea materialelor.In momentul in care ai decis ca este timpul sa-ti instalezi un sistem pluvial pentru casa visurilor tale, este esential sa apelezi la o firma de specialitate, ce foloseste materii prime de inalta calitate.Compania RoofArt, prezenta pe piata din anul 2001, este apreciata de peste 18 ani datorita calitatii ireprosabile a produselor oferite. Sistemul pluvial Scandic®, realizat din otel nordic SSAB (otel ce raspunde celor mai exigente cerinte), combina perfect functionalitatea, aspectul estetic si durabilitatea.Compania scandinava SSAB (principalul furnizor de materie prima al firmei RoofArt) este cunoscuta ca fiind una dintre cele mai serioase in ceea ce priveste calitatea si rezistenta materialelor si a produselor oferite. Din acest motiv, sistemele pluviale complet accesorizate realizate de RoofArt pe baza otelului nordic reprezinta o investitie avantajoasa pentru orice locuinta.- sunt elementele de baza ale oricarui sistem pluvial si, de aceea, este necesar sa fie realizate din materiale de o calitate ireprosabila si sa fie montate corect;- etanseaza conexiunile dintre jgheab-jgheab si jgheab-coltar;- este aplicat pe caprior pentru sustinerea jgheabului;- elemente de forma unor tije, realizate din tabla zincata de 0,55 mm, acestea au rolul de a asigura o rezistenta sporita conexiunilor formate dintre doua bucati de jgheab;- confera jgheabului un plus de rezistenta in cazul unor sarcini mai mari;- se monteaza in ambele capete ale sistemului de captare a apei, iar pentru faptul ca are un profil ermetic, este interzisa utilizarea siliconului pentru etansare (pentru a evita distrugerea in timp a garniturii);- aceste elemente fac legatura intre doua jgheaburi, montandu-se pe colturile interioare/exterioare ale cladirii;- rolul acesteia este de a colecta apa din dolia fara stresini si de a o directiona in burlan;- previne revarsarea apei pluviale in cazul unor cantitati insemnate de precipitatii sau in cazul unor furtuni puternice;- reprezinta elementul principal de imbinare a jgheabului cu burlanul;- piesa de imbinare intre racordul jgheab si burlan, care are rolul de a schimba directia de scurgere a apei pluviale prin burlan;- are atat rol estetic, mascand imbinarea dintre doua burlane, cat si rol functional fixand burlanul de fatada, printr-un sistem de inchidere tip "click";- piesa ce uneste doua coloane de scurgere a apei, contribuind la reducerea costurilor prin renuntarea la una dintre coloanele de scurgere;- are rolul de a directiona apa catre un alt circuit/ rezervor.- reprezinta elementul final de evacuare a apei pluviale captate;- aceasta este piesa ce asigura etansarea optima a burlanului la sistemul de canalizare, impiedicand astfel patrunderea pietrisului sau a rezidurilor;- are dublu rol: in primul rand directioneaza apa direct catre sistemul de canalizare, iar in al doilea rand, mentine circuitul aerului cald, impiedicand apa sa inghete pe burlan;- piesa de legatura dintre decantorul pluvial si teava de canalizare.Tinand cont de numarul mare de elemente necesare pentru montarea unui sistem pluvial, este recomandat sa alegi toate piesele de la acelasi producator pentru a obtine cele mai bune rezultate, atat din punct de vedere estetic, cat si din punct de vedere functional.De asemenea, este recomandat sa apelezi la serviciile unei firme cu vasta experienta in ceea ce priveste montarea sistemelor pluviale, astfel incat sa te asiguri ca in viitor nu vor exista probleme.Nu uita, un sistem pluvial de calitate are o durata mare de viata, este rezistent la intemperii si necesita foarte putina intretinere!