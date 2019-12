Un oras te plateste ca sa te muti acolo. Poti primi 10.000 sau 15.000 de dolari

Ziare.

La cei 127.473 de locuitori, nu e un oras mare, insa rata somajului este foarte ridicata, fara precedent, arata Forbes.Pentru atragerea a 40-60 de oameni, a fost lansata campania ChooseTopeka.com , unde cei interesati pot aplica.Iar feedback-ul este unul neasteptat de bun, venind cereri nu doar din SUA, ci si din Europa sau Asia. Mai cu seama ca cei care se vor muta aici pentru cel putin un an, inchiriind un apartament, primesc 10.000 de dolari.Cei care vor sa cumpere o casa sau un apartament vor primi chiar 15.000 de dolari.De mentionat ca chiria in oras, cu tot cu utilitati, nu ajunge la 800 de dolari, iar salariul mediul anual e de 54.667 dolari. Un apartament costa circa 125.000 de dolari, iar in oras sunt 39 de restaurante mexicane.Costul vietii in Topeka este cu 10% sub cel mediu la nivel de tara.Citeste si Un oras din Sicilia vinde case la numai 1 euro. Ce conditii trebuie sa indeplineasca cei care se vor proprietari A.P.