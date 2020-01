Usi metalice de exterior - avantaje si recomandari

Ziare.

com

Poti simplifica procesul de selectie, urmarind calitatea, nu pretul - de exemplu, gama de usi de exterior de la Rom Decor este un punct de start foarte bun, produsele remarcandu-se prin calitate inalta, aspect deosebit si preturi corecte.In cele ce urmeaza ne-am propus sa iti punem la dispozitie un mini-ghid care te poate ajuta sa treci mai usor peste aceasta provocare si sa alegi cea mai buna usa pentru casa ta.Spre deosebire de "rivalele" din lemn, niste usi metalice de exterior alese cu atentie nu se vor demoda niciodata. Pe langa faptul ca reprezinta o investitie avantajoasa, acestea promit si o izolatie termica mai buna.De asemenea, vin insotite de accesorii de feronerie de inalta calitate si de sisteme de siguranta ultra-performante.. In general, aceste modele sunt o combinatie de polistiren, poliuretan si otel, ceea ce inseamna ca nu au nevoie de mentenanta anuala, precum cele obisnuite.. Daca vrei o usa exterioara cu personalitate, atunci poti alege sa o vopsesti in culori vibrante sau sa ii adaugi elemente decorative din sticla sau lumini laterale.. Cel mai probabil si tu ai deschis o usa metalica la ultima ta vizita intr-o institutie publica sau companie. Motivul popularitatii acestui model este unul simplu: sunt versatile si suporta cu usurinta traficul continuu.. O asemenea usa il va convinge chiar si pe cel mai determinat infractor sa isi aleaga o tinta mai usoara.Daca ai ajuns la concluzia ca vrei o usa metalica, atunci urmatorul pas este sa alegi cea mai potrivita varianta pentru locuinta ta. Mai jos iti prezentam cateva criterii care ar putea sa iti usureze alegerea:● Daca locuiesti intr-un cartier cu reputatie nu tocmai buna sau la parter, atunci ai nevoie de o usa cu un grad inalt de securitate. Asta inseamna ca ar trebui sa te asiguri ca modelul ales are rozete de protectie, o yala suplimentara, cilindri anti-gaurire si silduri;● La modul ideal ar fi bine sa te asiguri ca produsul ales are certificate de garantie si de provenienta;● Daca doresti un model foarte rezistent, atunci este bine sa amintim ca exista mai multe clase de securitate. Astfel, usile incluse in clasa 1 sunt recomandate pentru spatii care nu sunt, de regula, in atentia hotilor. Cele care apartin claselor 2, 3 si 4 asigura un nivel mediu de protectie, in timp ce modelele din clasele 4 si 5 sunt recomandate spatiilor care depoziteaza bunuri de pret. Pentru un apartament obisnuit poti opta pentru o usa din clasa 3, care iti va oferi un grad de securitate rezonabil la un pret rezonabil;● In ceea ce priveste sistemul de inchidere, specialistii recomanda sa alegi o usa cu yala monobloc (cu trei bolturi) sau fixata in partea superioara a usii. De asemenea, butucii trebuie sa fie din otel (cei din alama pot fi sparti mai usor).Usa de intrare este o adevarata carte de vizita a casei tale, prin urmare iti recomandam sa alegi un model elegant, rezistent, realizat din materiale de calitate si cu o estetica impecabila.La Rom Decor poti gasi o multime de modele de usi de exterior la preturi avantajoase, in diferite configuratii si dimensiuni adaptate spatiului pe care il ai la dispozitie.Rom Decor iti ofera, de asemenea, consultanta gratuita, precum si transport, masuratori si montaj realizate de experti. Asa ca nu iti mai ramane decat sa intri pe site, sa alegi usa care iti place cel mai mult si sa ii oferi, astfel, casei tale un plus de siguranta si eleganta.