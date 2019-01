Vezi cele 7 motive pentru care merita sa apelezi la o curatatorie de covoare in Bucuresti!

Ziare.

E bine sa stim ca putem sa ne bucuram de lucruri noi, de faptul ca ne putem oferi o viata mai usoara, un trai mult mai bun datorita tehnologiei avansate. Astazi gasim oriunde oportunitati, idei, inovatii care ne pot ajuta sa ne usuram viata.De aceea ar trebui sa profitam din plin de orice mana de ajutor ni se ofera, in orice context ar fi ea sau de oriunde ar veni, sub orice forma. Spalatorie Covoare Bucuresti 7Wash iti prezinta 7 motive pentru care merita sa apelezi la o curatare in profunzime pentru covoarele tale.In Romania nu exista casa care sa nu gazduiasca un covor clasic sau modern si cu toate acestea, putini stiu cat de valoros si de necesar este unul.Arta tesutului covoarelor este una extrem de veche ce a atins apogeul in secolul al XVI-lea in Turcia, Persia si Asia Centrala.Covorul devenise un simbol al statutului social si unul dintre cele mai pretioase obiecte pe care cineva le-ar fi putut avea. Acesta era oferit ca dar de nunta si era un element important intr-o casnicie.De asemenea, era oferit din generatie in generatie cu sarcina de a avea grija, la randul lor, de el. Probabil arta realizarii, timpul si rabdarea necesara pentru a putea fi realizat un astfel de obiect ii aduceau o valoare inestimabila atat materiala cat si spirituala.De prin anul 1000 d.C tesutul covoarelor a inceput sa patrunda in Europa. Cum rutele de comert dintre Asia si Europa se dezvoltau, din Egipt, Mesopotamia si Persia a fost importat si mestesugul tesutului de covoare. In paralel, China a dezvoltat un stil unic de confectionare a covoarelor care nu se regaseste nicaieri in lume.Tesutul covoarelor a devenit o adevarata arta in China, unde lana era destul de rara. Astfel, covorul devenise un obiect cu atat mai pretios, datorita perfectiunii caligrafice, a modelelor complicate si gratioase executate pentru a da un aspect unic. Modelele nu erau intamplatoare, ci fiecare avea un inteles si o simbolistica aparte.O alta tara recunoscuta ca fiind foarte importanta pentru tesutul covoarelor a fost si este in continuare Turcia datorita stilului sau propriu si unic in aceasta arta.In urmatoarele secole, covoarele au cunoscut exportul si diversitatea de metode de confectionare ale acestuia din diferitele culturi europene precum Franta si Marea Britanie.Pana in anul 1841, covoarele erau confectionate exclusiv de mana. Din 1841 Erastus Bigelow a reinventat tesutul, astfel ca, acesta a contribuit la crearea materialelor textile cu ajutorul unei masinarii speciale: masina de cusut. Cu ajutorul ei, industria de covoare a luat amploare.Astazi, covoarele moderne sunt vandute in diferite modele, sunt un mix de inspiratie si stiluri vechi adaptate la stilul contemporan.Indiferent de alegerea facuta, covorul dumneavoastra va fi mereu un simbol istoric, o treapta intre trecut, prezent si viitor.In ultimii ani, au aparut foarte multe utilaje moderne care pot ajuta la o curatate mai rapida a covoarelor si mochetelor, iar 7Wash le pune la dispozitia dumneavoastra.Astfel, spalatul si ingrijirea produselor dumneavoastra nu mai sunt o problema. Curatarea si spalatul in profunzime fac parte din serviciile oferite de firma noastra.verificarea materialului din care a fost conceput covorul pentru a putea fi supus unei metode de curatare intocmai dupa cum permite materialulcovoarele sunt introduse intr-un mecanism special de desprafuire care presupune trei etape: desprafuire-vibratie- aspiratiespalarea se efectueaza cu ajutorul unei masini automate, care efectueaza mai multe procese complexe de spalare si curatare precum prespalare, spalare, clatire, rulare. Prespalare - se aplica stratul de detergent special produs pentru spalarea covoarelor care nu ataca fibra sau culorile acestuia. Spalare - covorul este spalat cu ajutorul unor perii rotative ce exercita presiune in functie de tipul covorului si gradul de murdarie. Clatire - dupa spalare covorul este clatit si periat. Rulare - covorul este rulat automat si pregatit pentru a fi introdus in centrifuga.se efectueaza atat in masina de spalat automata, cat si in centrifugase realizeaza cu ajutorul unei centrifugi profesionale pentru o uscare mai rapida si eficientase lasa la uscat intr-un spatiu special amenajat, in interiorla final covoarele sunt aspirate si periate pentru un rezultat impecabilCu totii stim cat de greu este de spalat si de intretinut un covor, dar mai ales cat de greu este sa il cureti mai ales daca acesta este foarte mare.Desi un covor poate da un stil personal casei dumneavoastra si da un plus de confort caminului, acesta este, de asemenea destul de greu de intretinut, iar produsele de curatat nu sunt mereu potrivite pentru acesta.Din cauza materialului din care este confectionat, un covor nu poate fi curatat cu orice produs.Curatarea acestuia cu diferite substante poate sa deterioreze materialul din care e confectionat si, mai ales, il poate decolora, iar culorile si aspectul frumos si unic al acestuia poate sa dispara.Firma 7Wash de curatat covoare Bucuresti aplica o metoda eficienta prin care covorul dumneavoastra va straluci de curatenie.Metoda aceasta se aplica in 7 etape de curatare in profunzime, astfel incat sa nu mai existe nici o urma de praf in textura covorului.Serviciile noastre profesionale se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice din Bucuresti si din localitatea judetului Ilfov.Mochetele, covoarele, canapelele, fotoliile, coltarele pot profita de o curatare excelenta si o calitate superioara de spalat inclusiv la domiciliul dumneavoastra.Politica noastra de preturi este incadrata in servicii de o excelenta calitate si siguranta, preturile fiind corecte si accesibile tuturor. In acest fel speram ca toti partenerii pe care ii avem sa se bucure de posibilitatea de a folosi serviciile noastre.Pentru o mana de ajutor si servicii profesionale de curatare in profunzime a materialelor tale decorative, echipa 7wash asteapta sa o contactezi.Operatorii nostri vor fi gata sa raspunda tuturor cerintelor tale, sa te puna la curent cu noile oferte oferite de firma noastra de curatare a covoarelor si va fi gata sa preia comanda dumneavoastra.Puteti aduce chiar dumneavoastra produsul pe care doriti sa-l curatati la sediul nostru din Bucuresti sau unul dintre angajatii nostri va fi gata sa vina sa preia comanda chiar de la dumneavoastra de acasa.In zilele noastre ne confruntam cu o societate foarte moderna, fenomenele ample de poluare urbane si industrializarile excesive ne imping sa gasim solutii cat mai eficiente pentru a ne ingriji casa cat mai bine si a ne tine cat mai departe de murdarie.Copiii nostri trebuie protejati si nu pot creste decat intr-un mediu cat mai sanatos si locuri curate si pline de prospetime. Sanatatea copiilor nostri trebuie sa fie pe primul loc, iar noi trebuie sa ii ferim cat se poate de mult de particulele toxice, de praf si de murdarie.Locuinta dumneavoastra poate fi la fel de periculoasa pentru copil precum ar fi si mediul exterior. Acarienii apar in urma colectarii prafului si nu pot fi vazuti cu ochiul liber.Acestia se hranesc cu celule moarte ale pielii care se desprind in mod natural pe timpul noptii si traiesc in panza si tesuturi, adica acestia pot fi gasiti atat in lenjeriile dumneavoastra de pat cat si in covoare, mochete si alte locuri care atrag in profunzime praful. Astfel, pot aparea diverse probleme respiratorii si mancarimi.Covorul este unul dintre obiectele care retin cel mai mult praf dintre toate din cauza texturii sale. Chiar si asa, pe langa acesta, o saltea normala poate avea intre 100.000 pana la 10 milioane de acarieni in interiorul ei.Aceste insecte sunt inofensive, dar ele pot provoca astm, alergii si probleme de respiratie, deoarece acestia se agata de particulele de praf si particulele de piele din aer pe care le inspiri.Cel putin 10% din populatia umana si aproximativ 80% din sufera de alergii la proteinele care se gasesc in deseuri si praf.Copiii trebuie protejati prin orice mijloace de orice pericol dat fiind faptul ca acestia sunt mult mai expusi unei boli decat un adult.Sistemul lor imunitar este intr-o continua dezvoltare ceea ce ii face mult mai nocivi in fata oricarui pericol, dat fiind el de mediul inconjurator din afara casei, cat si din interiorul locuintei.De asemenea, si substantele incorect folosite, amestecate si necorespunzatoare pot afecta conditia copiilor.Pentru a nu lasa nimic sa distruga sanatatea copilului dumneavoastra si pentru o curatenie perfecta din punct de vedere calitativ, accesati 7Wash.ro - Spalatorie Covoare Bucuresti!