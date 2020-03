Apartamentele s-au ieftinit in patru mari orase, inclusiv in Capitala

Ziare.

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, pretul mediu solicitat la nivel de tara pentru apartamente a ajuns la 1.367 de euro pe metru patrat util la finele lui februarie, fata de 1.346 de euro pe metru patrat la finele lui ianuarie.Comparativ cu perioada similara din 2019, cand un apartament putea fi achizitionat cu 1.233 de euro pe metrul patrat, valoarea actuala este cu 10,9% mai mare.In februarie, pretul apartamentelor ina scazut cu 0,3%. Acestea costa acum, in medie, 1.444 de euro pe metru patrat util, fata de 1.449 de euro pe metru patrat luna trecuta. Comparativ cu perioada similara din 2019, cand o locuinta la bloc costa, in medie, 1.322 de euro pe metru patrat, nivelul actual de pret este cu 9,2% mai mare.In februarie 2020, apartamentele vechi din Bucuresti s-au apreciat cu 0,4%, de la 1.368 la 1.373 de euro pe metru patrat; cele nou-construite, pe de alta parte, s-au depreciat cu 0,1%, de la 1.505 la 1.503 euro pe metru patrat.In, a fost inregistrata o scadere de 2,4% luna trecuta, de la 1.190 la 1.162 de euro pe metru patrat util. In acest context, pretentiile actuale ale proprietarilor sunt cu 4,4% mai mari decat in perioada similara a anului trecut, cand ajungeau la o medie de 1.113 euro pe metru patrat.Locuintele din blocurile vechi, pe de alta parte, s-au apreciat cu 0,9%, de la 1.165 la 1.176 de euro pe metru patrat.Spre deosebire de Capitala, inasteptarile proprietarilor de apartamente s-au majorat cu 3,2% luna trecuta, ajungand la o medie de 1.780 de euro pe metru patrat util (fata de 1.725 de euro pe metru patrat). De mentionat ca valoarea actuala este cu 13,3% mai mare decat cea valabila in perioada similara a anului trecut, respectiv 1.571 de euro pe metru patrat - aceasta fiind cea mai mare diferenta anuala de pret dintre cele sase centre regionale monitorizate.In Cluj-Napoca, majorari de pret au fost consemnate pe ambele segmente de piata analizate: locuintele vechi s-au apreciat cu 2,7% (de la 1.736 la 1.783 de euro pe metru patrat), iar cele noi cu 3,5% (de la 1.719 la 1.779 de euro pe metru patrat).In, pretul apartamentelor scoase la vanzare in februarie a scazut cu 0,2%, de la 1.232 la 1.230 de euro pe metru patrat util. Nivelul actual de pret este cu 9,2% mai mare decat cel consemnat in urma cu un an, cand pretentiile vanzatorilor ajungeau la 1.126 de euro pe metru patrat.In februarie 2020, preturile au evoluat diferit pe cele doua segmente de piata analizate: apartamentele vechi s-au scumpit cu 1% (de la 1.223 la 1.235 de euro pe metru patrat), in vreme ce cele nou-construite s-au ieftinit cu 2,6% (de la 1.252 la 1.220 de euro pe metru patrat).In, s-a inregistrat un minus de 0,4% in luna februarie, de la 1.057 la 1.053 de euro pe metru patrat. Comparativ cu perioada similara din 2018, cand valoarea medie de listare a unui apartament era de 1.020 de euro pe metru patrat, nivelul actual de pret este cu 3,2% mai mare.Luna trecuta, locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 1,8%, de la 1.057 la 1.076 de euro pe metru patrat. Pe segmentul apartamentelor noi, pe de alta parte, a avut loc un recul de 1,5%, de la 1.056 la 1.040 de euro pe metru patrat. In urma acestor evolutii, apartamentele vechi au ajuns sa fie vizibil mai scumpe decat cele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale.este, alaturi de Cluj-Napoca, al doilea mare centru regional in care pretul cerut pentru un apartament a crescut in februarie fata de ianuarie. In cazul de fata, cresterea a fost mai redusa: +1,3%, de la 1.276 la 1.292 de euro pe metru patrat util.In acest context, nivelul actual de pret este cu 5% mai mare decat cel valabil in urma cu un an, respectiv 1.230 de euro pe metru patrat. Pe piata timisoreana, scumpiri au fost consemnate luna trecuta atat pe segmentul apartamentelor vechi (un plus de 1,1%, de la 1.281 la 1.295 de euro pe metru patrat), cat si pe cel al locuintelor noi (un avans de 1,8%, de la 1.258 la 1.281 de euro pe metru patrat).A.G.