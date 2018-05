Apartamentele se scumpesc in 3 dintre cele mai mari 6 orase din tara. Preturile din Cluj, cu 14% peste Bucuresti

Ziare.

In Capitala, preturile s-au mentinut constante, iar in Iasi si Timisoara s-au inregistrat scaderi la acest capitol, potrivit unei analize Imobiliare.ro remisa martiIn Capitala, preturile au ramas la nivelul atins la sfarsitul lunii martie."Asta nu inseamna insa ca pretentiile vanzatorilor nu au cunoscut modificari - stagnarea se explica prin faptul ca cele doua segmente de piata analizate au avut evolutii opuse. In vreme ce apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu 1,2% (de la 1.219 la 1.234 de euro pe metru patrat util), cele noi s-au ieftinit cu 1% (de la 1.386 la 1.372 de euro pe metru patrat util) ", se arata in comunicat.Brasovul a inregistrat cele mai mari scumpiri luna trecuta, cu un avans de 2,7% (de la 1.016 la 1.043 de euro pe metru patrat util)."Apartamentele vechi s-au apreciat cu 1,4% in ultimele 30 de zile, de la 1.030 la 1.044 de euro pe metru patrat util. Cele noi, insa, au consemnat un salt de 5,5%, de la 991 la 1.046 de euro pe metru patrat util", precizeaza documentul.Cresterea este, insa, fireasca, pentru ca pana acum locuintele noi erau mult mai ieftine decat cele vechi.Preturile la apartamentele din Cluj au crescut cu 1,5% fata de luna trecuta, ajungand la o valoare medie de listare de 1.505 euro pe metru patrat, fata de 1.483 de euro pe metru patrat. Astfel, Clujul se situeaza cu 14% peste media Capitalei.Aici, "apartamentele vechi s-au apreciat cu 1% in aprilie (de la 1.536 la 1.552 de euro pe metru patrat util), iar cele noi s-au scumpit cu 2,3% (de la 1.427 la 1.460 de euro pe metru patrat util) ".In Constanta preturile au crescut cu 0,8% fata de luna martie, de la 1.114 la 1.123 de euro pe metru patrat util, tendinta de crestere fiind sustinuta de segmentul locuintelor vechi. Acestea s-au scumpit cu 1,2%, ajungand sa coste, in medie, 1.122 de euro pe metru patrat util (fata de 1.109 euro pe metru patrat util luna trecuta)."Pe de alta parte, preturile pe segmentul nou s-au mentinut relativ constante, in conditiile unei scaderi de doar 0,1% (de la 1.128 la 1.127 de euro pe metru patrat) ", potrivit comunicatului.In Iasi apartamentele s-au ieftinit cu 0,5%, de la 972 la 967 de euro pe metru patrat util."Locuintele din blocurile vechi s-au ieftinit cu 0,4% (de la 961 la 957 de euro pe metru patrat util), iar cele nou-construite cu 0,6% (de la 979 la 973 de euro pe metru patrat util) ", precizeaza documentul.Si aici apartamentele au inregistrat o ieftinire usoara - 0,4% - de la 1.187 la 1.182 de euro pe metru patrat util."Locuintele din blocurile vechi s-au depreciat, in medie, cu 0,4%, ajungand la un nivel de pret de 1.186 de euro pe metru patrat util (fata de 1.191 de euro pe metru patrat luna trecuta). Pe de alta parte, unitatile locative din cadrul noilor ansambluri rezidentiale s-au ieftinit cu 7 euro/mp, de la 1.176 la 1.169 de euro pe metru patrat util".A.D.