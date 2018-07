Cat si unde s-au mai scumpit apartamentele. Care este orasul cu cele mai mari cresteri de preturi

Bucuresti

Dupa o scadere de 1,2% in luna iunie, pretul mediu solicitat se situeaza la o valoare de 1.200 de euro pe metru patrat util, arata Imobiliare.ro.Aceasta valoare este cu doar 3,1% mai mare decat cea consemnata la inceputul anului, un ritm de crestere considerabil mai lent decat in aceeasi perioada a anului trecut.De remarcat este faptul ca cel mai mare ritm de crestere in prima jumatate a acestui an a fost consemnat in Brasov.Luna trecuta, pretentiile vanzatorilor de apartamente din Bucuresti s-au majorat usor, respectiv cu 0,4%, de la 1.328 la 1.333 de euro pe metru patrat util. Aceasta crestere este foarte apropiata de cea consemnata anul trecut.Preturile din Capitala au avut, pana acum, un ritm de crestere mai temperat comparativ cu alte orase (Cluj-Napoca sau Timisoara), iar veniturile si cererea mai mari de aici sunt percepute ca fiind in masura sa mai absoarba cresteri.Dupa o crestere de 2,8% consemnata pe parcursul lunii iunie (de la 1.048 la 1.077 de euro pe metru patrat util), orasul de la poalele Tampei se situeaza pe primul loc in clasamentul ritmului scumpirilor in prima jumatate de an.Interesant este ca, in vreme ce locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 2,1% in ultima luna (pana la 1.068 euro pe metru patrat util), cele noi au consemnat un salt de peste 4.4%, atingand pragul de 1.100 euro pe metru patrat util. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, locuintele din Brasov sunt cu 12,7% mai scumpe.Tendinta de incetinire a cresterii preturilor este, de departe, cea mai evidenta in capitala Transilvaniei: daca in prima jumatate a anului trecut apartamentele disponibile spre vanzare in Cluj-Napoca s-au scumpit cu nu mai putin de 10%, in acest an, ritmul de crestere este la jumatate.Apartamentele din Cluj-Napoca raman insa cele mai scumpe din tara, cu o valoare medie consemnata de 1.522 de euro pe metru patrat util, la finalul lui iunie.Apartamentele scoase la vanzare in Constanta s-au apreciat cu 0,8% in luna iunie (de la 1.147 la 1.156 de euro pe metru patrat), valoarea prezenta fiind cu 5,6% mai ridicata decat cea inregistrata de indicele Imobiliare.ro in ianuarie. Locuintele din blocurile vechi s-au depreciat cu 0,3% in iunie (de la 1.145 la 1.142 de euro pe metru patrat util), iar cele noi s-au scumpit cu peste 3% (de la 1.152 la 1.192 de euro pe metru patrat).In capitala Moldovei s-a inregistrat o scadere de 0,8% in luna iunie (de la 1.015 la 1.007 euro pe metru patrat util), ceea ce a facut ca avansul fata de inceputul anului sa se cifreze la 3,4% (fata de nivelul de 974 de euro pe metru patrat util valabil in ianuarie) . Diferenta in comparatie cu anul trecut, cand in primul semestru a fost consemnata o crestere de 9,6%, este considerabila.Temperarea ritmului de crestere a preturilor se observa si in capitala Banatului: aici, pretentiile proprietarilor de apartamente s-au majorat, per ansamblu, cu 4,3% in prima parte a lui 2018 (de la 1.152 la 1.202 euro pe metru patrat), in conditiile unei stabilizari in luna iunie.I.O.