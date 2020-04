Efectele crizei COVID-19 nu se vad inca si in preturile apartamentelor

Ziare.

Astfel, Indicele Imobiliare.ro a consemnat, in ultimele 31 de zile, un avans de 1,8% la nivel de tara - marja de crestere comparabila cu cea din februarie, anume 1,6%.Suma medie solicitata pentru un apartament, fie el vechi sau nou, a ajuns, astfel, la 1.391 de euro pe metru patrat util la finele lui martie (fata de 1.367 de euro pe metru patrat in februarie).Mentinerea unei traiectorii ascendente a preturilor in actualul context de piata poate fi pusa atat pe seama inertiei ce caracterizeaza, in general, atat piata imobiliara, cat si economia per ansamblu.Totodata, de notat este si faptul ca efectele evenimentelor din plan social au inceput sa fie resimtite in piata abia in a doua parte a lunii trecute.De remarcat este, totusi, ca Bucurestiul si Iasiul fac nota discordanta in randul marilor centre regionale monitorizate constant de Imobiliare.ro, aici fiind consemnate ieftiniri luna trecuta - in aceste orase preturile au scazut, insa, si in februarie.Pe tot parcursul lunii martie, apartamentele disponibile spre vanzare in cel mai mare oras al tarii au cunoscut o scadere de 3,4%, de la o medie de 1.444 de euro pe metru patrat util, pana la 1.395 de euro pe metru patrat.Pretentiile vanzatorilor s-au diminuat pe ambele segmente de piata analizate, insa intr-o masura diferita: locuintele din blocurile vechi s-au depreciat cu 0,3%, de la 1.373 de euro pe metru patrat la 1.369 de euro pe metru patrat, in vreme ce unitatile locative nou-construite au cunoscut un recul de 5,8%, de la 1.503 la 1.416 euro pe metru patrat util.In orasul de la poalele Tampei, Indicele Imobiliare.ro a consemnat, dupa o scadere de 2,4% in februarie, un avans de 3,1% in martie, de la 1.162 la 1.198 de euro pe metru patrat util.In momentul de fata, un apartament vechi poate fi achizitionat, in medie, cu 1.185 de euro pe metru patrat util, respectiv cu 0,8% mai mult decat luna trecuta, cand ar fi costat 1.176 de euro pe metru patrat.Pe de alta parte, o locuinta intr-unul dintre ansamblurile rezidentiale nou-construite din Brasov are o valoare medie de listare de 1.219 euro pe metru patrat.La fel ca in februarie, asteptarile vanzatorilor de apartamente din orasul de pe Somes s-au majorat si in martie, de data aceasta cu 2,6% (fata de 3,2%); acestea se situeaza, in prezent, la o medie de 1.826 de euro pe metru patrat util, comparativ cu 1.780 de euro pe metru patrat la finele lui februarie.In capitala Transilvaniei, preturile s-au majorat pe ambele segmente de piata analizate: locuintele vechi s-au apreciat cu 2,1% (de la 1.783 la 1.820 de euro pe metru patrat util), iar cele noi cu 2,9% (de la 1.779 la 1.831 de euro pe metru patrat).In orasul de la malul marii, apartamentele disponibile spre vanzare au consemnat, per ansamblu, un avans de 1,4% in a treia luna a anului, de la 1.230 la 1.247 de euro pe metru patrat util.Preturile au cunoscut evolutii pozitive pe ambele segmente de piata analizate, chiar daca intr-o masura diferita.Astfel, apartamentele vechi s-au apreciat cu 0,5% (de la 1.235 la 1.241 de euro pe metru patrat), iar unitatile locative nou-construite cu 3% (ajungand sa coste 1.256 de euro pe metru patrat, fata de 1.220 de euro pe metru patrat).Capitala Moldovei este al doilea mare oras al tarii unde Indicele Imobiliare.ro a inregistrat o scadere in luna martie: este vorba despre un minus de 1,5%, de la 1.053 la 1.037 de de euro pe metru patrat util.In ultimele 31 de zile, locuintele din blocurile vechi s-au depreciat usor, anume cu 0,2%, de la 1.076 la 1.074 de euro pe metru patrat.Pe segmentul apartamentelor nou-construite, pe de alta parte, a avut loc un recul mai important, anume de 3%, de la 1.040 la 1.009 euro pe metru patrat util.In acest context, ecartul de pret dintre apartamentele vechi si cele noi se accentueaza.La fel ca in februarie, in martie suma medie solicitata pentru un apartament din orasul de pe Bega a continuat sa se majoreze, marja de crestere actuala, anume 1,4%, fiind comparabila cu cea anterioara, respectiv 1,3%.Apartamentele vechi de pe piata timisoreana s-au scumpit in ultimele 31 de zile cu 1,6%, de la 1.295 la 1.316 euro pe metru patrat util.Locuintele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale, pe de alta parte, s-au apreciat cu 1%, de la 1.281 la 1.294 de euro pe metru patrat util.Lansat in ianuarie 2000, Imobiliare.ro este primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania.Portalul a depasit de curand pragul de 1.620.000 de vizitatori unici pe luna si cuprinde cea mai mare baza de oferte din toate categoriile imobiliare la nivel national.