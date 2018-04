Primul oras in care apartamentele sunt mai scumpe decat in perioada de boom. Nu este Bucurestiul

Ziare.

com

"Comparativ cu primul trimestru din 2008,este singurul oras din Romania care nu numai ca a recuperat scaderea de pret, ba chiar a ajuns la un pret mediu pe metru patrat cu 15,2% mai mare decat in urma cu zece ani.Analiza evolutiei preturilor medii ale apartamentelor in ultimii zece ani evidentiaza faptul ca localitatile din jumatatea de vest a tarii au recuperat cel mai mult din scaderile de pret determinate de criza economica", se arata intr-o analiza Imobiliare.ro remisa miercuriIn, apartamentele sunt cu doar 0,7% mai ieftine decat in T1 2008 si costa, in medie, 930 de euro pe metru patrat util (fata de 940 de euro pe metru patrat util).Apartamentele dinse afla cu 6,5% sub nivelul din 2008, cu o valoare de 1.150 de euro pe metru patrat util (fata de 1.220 de euro pe metru patrat util)."O diferenta similara, respectiv 6,5%, poate fi observata si in(de la 720 la 670 de euro pe metru patrat util), in vreme ce inapartamentele sunt cu 9,3% si, respectiv, cu 10,5% mai ieftine decat in urma cu zece ani - de la 940 la 850 de euro pe metru patrat util si, respectiv, de la 720 la 650 de euro pe metru patrat util", arata sursa citata.nu prea a recuperat din diferenta - 41,8% (de la 2.160 de euro pe metru patrat util in perioada de boom, la 1.260 de euro pe metru patrat util in prezent).Bucurestiul este surclasat doar de, unde apartamentele sunt cu 45,3% mai ieftine decat in 2008 (o medie de 670 de euro pe metru patrat util, fata de 1.220 de euro pe metru patrat)."A treia pozitie in acest clasament este ocupata de, cu un minus de 39,7%, unde preturile se situeaza acum la 590 de euro pe metru patrat (fata de 980 de euro pe metru patrat).Totodata, in, pretentiile vanzatorilor sunt cu 31,5% mai mici decat in urma cu zece ani (470 fata de 690 de euro pe metru patrat), incu 31,2% (530 fata de 780 de euro pe metru patrat), iar incu 30,1% (810 fata de 1.150 de euro pe metru patrat) ", adauga imobiliare.ro.La nivelul Bucurestiului evolutia preturilor in ultimii zece ani difera mult in functie de zona.In Kiseleff-Aviatorilor pretul este de 2.560 de euro pe metru patrat util si apartamentele sunt cu 6,6% mai ieftine decat in primul trimestru din 2008 (cand costau 2.740 de euro pe metru patrat util).La polul opus, cea mai mare diferenta de pret se observa in cartierul Drumul Taberei, unde un apartament poate fi achizitionat cu circa 48% mai putin decat in urma cu zece ani, respectiv cu 1.040 de euro pe metru patrat util (fata de 2.000 de euro pe metru patrat util).A.G.