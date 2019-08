ANAF a recuperat 23 milioane de lei, din executarea silita a restantierilor la Prima Casa

Ziare.

Ministerul Finantelor a propus modificarea programului si redenumirea acestuia "O familie, o casa", astfel incat sa fie mai bine orientat spre caracterul social.In nota de fundamentare a ordonantei care transforma Prima Casa in "O familie, o casa" este explicata situatia actuala a programului:"De la inceputul anului pana la sfarsitul lunii iulie 2019, din plafonul total de garantare alocat pentru anul 2019 de 2.000 milioane lei, au fost acordate un numar de 11.427 garantii si promisiuni de garantare in valoare totala de 1.157,6 milioane lei.De la lansarea programului in anul 2009 pana la finele lunii iulie 2019, au fost acordate 279.179 garantii si promisiuni de garantare, in valoare totala de 24.879,32 milioane lei.Pana in prezent au fost executate un numar de 848 de garantii, in valoare de 67,8 milioane lei, din care".De asemenea, MFP mai precizeaza ca volumul imprumuturilor acordate prin programul Prima Casa a dobandit o dimensiune sistemica, reprezentand 45 la suta din stocul creditelor ipotecare (34 miliarde lei, martie 2019), respectiv 31 la suta din fluxul de credite ipotecare noi (3,8 miliarde lei - flux cumulat pe o perioada de 12 luni pana la martie 2019)."In acest context, Consiliul General al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) a emis Recomandarea nr. R/1/2018, adresata Guvernului Romaniei, in vederea recalibrarii programului Prima Casa din punct de vedere social, prin revizuirea conditiilor de accesare a acestui program, cu mentinerea unui grad de indatorare sustenabil.Conform recomandarii CNSM, este necesara reorientarea programului catre persoanele cu venit pana intr-un anumit plafon, asigurand astfel o disponibilitate mai mare a fondurilor pentru persoane care nu pot accesa un imprumut imobiliar standard", potrivit sursei citate.Pe langa redenumirea programului, apar si alte modificari referitoare la conditiile de eligibilitate ale beneficiarilor.