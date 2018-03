Avertisment pentru romanii care vor sa isi ia un credit: Ratele la Prima Casa s-au majorat cu 10% intr-un an. Dobanzile vor continua sa creasca!

Avertisment: Calculati atent inainte sa va angajati la un credit pe termen lung

Ce se va intampla cu ROBOR in acest an

Mai mult, va avea acelasi succes ca si anul trecut, a declarat pentruDragos Nichifor, Managing Partner la Bayer Credit.Potrivit acestuia, ratele celor care au facut anul trecut credit pentru programul Prima Casa sunt acum cu 10% mai mari."Presiunea lunara a unui client care ar face comparatie intre o suma luata anul trecut si aceeasi suma luata anul acesta este de 10% in plus la rata. Daca rata era 1.000 de lei anul trecut, acum este 1.100. Daca era 500 de lei, acum ar fi 550", a declarat analistul.El ne-a spus, insa, ca fondurile programului se vor termina in acest an la fel de repede ca si anul trecut."Pe partea de cereri pe care o simtim noi, in Bucuresti avem acelasi nivel sau chiar mai mare decat anul trecut. In schimb, am observat din banci ca exista totusi un recul, adica cererile globale sunt la un nivel usor mai redus fata de anul trecut, ceea ce inseamna ca fondurile se consuma mai incet. Dar, in acelasi timp, faptul ca sunt fonduri mai mici decat anul trecut ca volum imi sugereaza ca se vor termina cam in acelasi timp ca si anul trecut, adica iulie sau cel tarziu august", a precizat Dragos Nichifor.Potrivit acestuia, romanii nu s-au speriat de cresterea ratelor din ultimele luni. Asta pentru ca daca anul trecut, cand ROBOR-ul era la un minim istoric, nu erau interesati de un credit, ei nu stiu ca ratele erau mai mici decat acum si nu au cu ce compara."Nu s-au speriat pentru ca decizia nu sta neaparat in ROBOR, pentru ca daca un client isi face un calcul in acest moment, el vede rata 1.100 de lei si nu stie ca anul trecut a fost 1.000 de lei. Neavand cu ce compara, considera ca asta e normalitatea si isi face calculul doar daca merita sau nu merita", a subliniat Dragos Nichifor.Nici Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef Raiffeisen Bank Romania, nu crede ca romanii vor fi reticenti in a contracta un credit prin programul Prima Casa, dar atrage insa atentia ca acestia trebuie sa isi faca inainte calcule foarte serioase."Este recomandabil pentru toti cei care vor sa contracteze un credit, nu doar pentru Prima Casa, sa isi faca niste calcule foarte serioase inainte. In primul rand, trebuie sa isi raspunda la intrebarea daca chiar au nevoie de acel credit, pentru ca nu este un moft, trebuie sa rezolve o necesitate.Iar daca vorbim despre o casa, cu atat mai mult, pentru ca este un angajament pe care ti-l asumi pe 25-30 de ani. Si atunci trebuie sa te gandesti foarte bine daca poti sa faci acest pas la momentul respectiv, sa iti faci niste calcule, legate de bugetul familiei, sa iei in calcul o potentiala crestere a ratei, faptul ca la un moment dat nu vei mai castiga atat de bine, adica sa iti iei niste marje de siguranta. Riscuri sunt intotdeauna, mai ales atunci cand vorbim despre minime istorice ale dobanzilor", a precizat Ionut Dumitru.In ceea ce priveste evolutia ROBOR in perioada urmatoare, Ionut Dumitru a declarat pentru Ziare.com ca atat timp cat inflatia va creste, acelasi lucru se va intampla si cu ROBOR."Era clar pentru oricine ca nu pot sta dobanzile la nesfarsit acolo, mai ales cand discutam de un credit pe 30 de ani, este inevitabil ca dobanzile sa fie mai mari in viitor, in conditiile in care dobanzi de sub 1% ROBOR nu am avut niciodata in cei 28 de ani de tranzitie. Dobanzile nu aveau cum sa stea acolo, cred ca asta trebuia sa realizeze toata lumea.Inevitabil ROBOR va creste, atata timp cat inflatia creste. Inflatia in februarie a fost de 4,7% , foarte mare, ceea ce creeaza premisele pentru dobanzi mai mari. Cu atat mai mult cei care se indatoreaza sa isi ia in calcul o crestere a dobanzii semnificativa atunci cand isi fac planificarea financiatra pentru anii urmatori", ne-a spus Ionut Dumitru.La randul sau, Dragos Nichifor ne-a declarat ca ROBOR este influentat de mai multi factori, inflatia fiind unul dintre factorii principali."Totusi, pot sa apara momente in care alti factori secundari vor avea pe termen scurt influente puternice asupra ROBOR", a subliniat Dragos Nichifor.