Directorul Fondului de Garantare, despre Prima Casa: Fondurile sunt in scadere, dar programul va continua

"Programul Prima Casa are o predictibilitate clara. Am avut in 2017, 2,5 miliarde de lei alocare, in 2016, aproape trei miliarde de lei, in anul 2018 avem doua miliarde de lei, la fel si in 2019 si 2020, iar in anul 2021 va fi o alocare de 1,5 miliarde de lei. Programul este unul dintre cele mai de succes programe guvernamentale postdecembriste.Au fost, la nivel tarii, din anul 2009 pana in prezent, peste 240.000 de scrisori de garantare. Pe Regiunea V Vest vorbim de peste 20.000 de scrisori de garantare pentru programul Prima Casa, din care Timisul ocupa primul loc, cu peste 13.000 de scrisori de garantare. Este un program cu o foarte buna adoptie", a afirmat Alexandru Petrescu.De asemenea, directorul FNGCIMM a mai precizat ca programul "Prima Casa" se afla intr-o strategie de reducere a alocarii, pentru ca a fost lansat cu scopul deblocarii creditelor pentru sistemul imobiliar."Programul este intr-o strategie de reducere a alocarii, pentru ca a fost lansat intr-un moment in care exista un blocaj din perspectiva creditarii bancare pentru achizitia de imobiliare. Nu se acordau credite pentru achizitia de apartamente sau case, iar programul a venit in intampinarea bancilor, sa le incurajeze sa crediteze. In 2018 exista o activitate efervescenta de creditare, in agentiile bancare puteti vedea ca exista pachete de creditare in afara programului Prima Casa, cu termeni si conditii oarecum similare.Era evidenta o plus-valoare prin programul Prima Casa, ca doar 5% din avans era necesar. La nivelul datelor pe care le avem, oamenii prefera sa plateasca si mai mult de 5%, avem o medie a avansului de circa 7-8%. Chiar daca pot 5%, prefera sa plateasca si mai mult pentru a avea rate mai mici", a declarat Alexandru Petrescu.Totodata, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a mai precizat ca programul Prima Casa va demara din a doua jumatate a lunii februarie si va veni cu elemente de noutate."Programul va demara din a doua jumatate a lunii februarie. Deja am facut, zilele trecute, alocarea celor doua miliarde de lei catre toate bancile partenere. Ca un element de noutate, urmeaza sa facem o alocare intermediara la jumatatea anului. Deci, nu in totalitate cele doua miliarde de lei au fost alocate catre cele 30 de banci.Au fost putin peste trei sferturi, urmand ca in functie de performanta lor, primele trei banci care trec de pragul de 80% epuizare a fondului sa primeasca ca si recunoastere de buni performeri si restul alocarii care ne-a ramas in sold, urmand ca la sfarsitul anului, noiembrie-decembrie 2018, sa analizam nivelul de performanta, sa luam din alocarile bancilor care nu au performat asa cum sperau ele sau credeam noi ca vor performa si sa le dam in continuare tot performarilor. Scopul este ca ultima zi din anul 2018 sa ne prinda cu zero lei din ceea ce inseamna cele doua miliarde de lei alocate", a conchis Alexandru Petrescu.