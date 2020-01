Ministrul Finantelor: Programul "Prima Casa" exista, functioneaza, are plafon doua miliarde de lei si nu se opreste

Ziare.

"'Prima Casa' exista, functioneaza, are plafon doua miliarde de lei, nu e nicio problema si nu se opreste. Poti depune dosar pentru 'Prima Casa'. Daca sunt probleme, sunt cu unele banci care poate au renuntat la program, dar nu din partea noastra.Din partea noastra, plafonul este doua miliarde de lei si exista si Hotararea de Guvern.", a spus Florin Citu.Ministrul a precizat ca plafoanele pentru acest program au fost stabilite in 2016."Au fost stabilite 2,5 miliarde (de lei - n. r.) pentru 2017, doua miliarde pentru 2018, doua miliarde pentru 2019, doua miliarde - 2020, 1,5 miliarde in 2021. Niciun fel de discutie. Am semnat si Hotararea de Guvern pentru 2020 (...) Dar el functiona pentru ca erau plafoanele deja date", a afirmat ministrul Finantelor.