PNL acuza Guvernul ca ingroapa programul Prima Casa. Fata de 2017, Executivul a taiat un sfert din banii alocati

Ziare.

com

Liberalul cere ca la rectificarea bugetara din acest an plafonul programului sa fie majorat.Iancu Caracota sustine ca fondurile alocate in acest sunt cu 25% mai mici fata de anul trecut. Daca in 2017, programul beneficia de o finantare de 2,67 miliarde de lei, bugetul pentru acest an nu depaseste doua miliarde de lei."Prin reducerea finantarii cu 25% a Primei Casa, Guvernul ingroapa treptat cel mai de succes program, din ultimii ani, pentru tineri. Dupa ce anul trecut Guvernul PSD-ALDE a bagat mana in buzunarul tinerilor prin scaderea contributiilor la Pilonul II de pensii, reducandu-le practic suma pe care acestia o vor primi in momentul in care vor iesi din campul muncii, acum a redus - prin Bugetul pentru 2018 - si sumele alocate programului Prima Casa, cel mai de succes mijloc de creditare pentru tineri din ultimii ani", sustine senatorul Caracota, intr-un comunicat remis Ziare.com"Solicit Guvernului PSD-ALDE ca la prima rectificare bugetara sa majoreze plafonul alocat programului Prima Casa, astfel incat tinerii care doresc sa-si cumpere o locuinta in anul 2018, prin acest mijloc de creditare, sa atinga acest obiectiv. Programul reprezinta, de fapt, o investitie intr-un viitor mai sigur pentru tinerii nostri, de care Guvernul trebuie sa tina cont", a mai spus liberalul.Senatorul PNL a afirmat ca lipsa perspectivei si lipsa unor proiecte eficiente pentru tinerii apti de munca din Romania ultimelor doua decenii au facut sa fim a doua tara, la nivel mondial, in clasamentul emigratiei dupa Siria (tara aflata in razboi), potrivit unui raport ONU."Guvernul Tudose trebuie sa tina cont de aceasta realitate ingrijoratoare pe care nu trebuie sa o stimuleze prin masuri defavorabile tinerilor", a mai precizat senatorul PNL.Citeste si: