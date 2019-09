"Prima Casa" vs "O familie, o casa" - sa iau credit acum sau sa astept noul program?

Noul program ii ajuta pe cei care chiar au nevoie

Sa iau acum credit prin Prima Casa sau sa astept noul program?

Scad preturile la apartamente daca intra in vigoare "O familie, o casa?"

Mai exact, vor putea achizitiona o locuinta doar persoanele ale caror venituri lunare nete nu depasesc, individual, 4.500 de lei. Pentru familiile cu unul sau mai multi copii, limita veniturilor este de 7.000 de lei.Locuintele ce vor putea fi cumparate vor trebui sa aiba un pret de maximum 70.000 de euro, iar valoarea finantarii garantate este de cel mult 66.500 de euro. Totodata, avansul minim va trebui sa fie de cel putin 5% din pretul de achizitie sau cel de construire a locuintei.Analistii financiar bancari considera ca in cazul in care va fi adoptat in forma in care a fost lansat in dezbatere, noul program va ajuta persoanele cu venituri mici care doresc sa achizitioneze o locuinta, pentru ca nu va mai exista riscul ca fondurile sa se termine inainte ca ele sa aplice. Se va elimina astfel concurenta celor cu venituri mai mari.In rest, in cazul acestora, noul program nu va aduce mari schimbari fata de Prima Casa.Avantaje vor avea, in schimb, familiile cu copii, care vor beneficia de o reducere a ratei dobanzii creditului garantat pe toata durata programului.Analistul bancar Dragos Nichifor considera ca noul program propus de guvern ii va ajuta pe cei cu venituri mici, care de multe ori nu reuseau sa achizitioneze o locuinta prin Prima Casa, din cauza ca fondurile se epuizau mult prea repede.Astfel, prin programul "O familie, o casa" fondurile vor fi consumate mai greu, pentru ca cei care achizitionau locuinte cu ajutorul creditului guvernamental in orase mari nu o vor mai face si vor apela la creditele ipotecare."Din perspectiva mea, ce propune guvernul este in regula, in sensul ca restrictioneaza accesul la program catre cei care chiar au nevoie., gen Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, unde preturile sunt mult prea mari ca sa mai poti sa iei prin programul "O familie, o casa". Sau daca mai iei, iei in zone limitrofe, sau locatii cu suprafata mica, gen garsoniere sau cel mult apartament cu doua camere.Si atunci, daca pana acum programul Prima Casa era folosit de populatia din orasele mari, si aici se faceau volumele cele mai mari, acum trendul ar trebui sa se inverseze. Volumele sa ramana in orasele mici si sa scada pe orasele mari. Asta inseamna o reducere atat a creditelor acordate prin noul program, cat si o segmentare, in sensul ca se va duce catre familiile care chiar au nevoie", a declarat Dragos Nichifor pentru Ziare.com.Si presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda, spune ca modificarile pe care guvernul vrea sa le aduca programului "Prima Casa" sunt foarte bune, pentru ca incurajeaza natalitatea si nu mai distorsioneaza piata imobiliara."O modificare foarte buna a programului 'Prima Casa'. Motive:- programul devine cu adevarat social, orientat tinerilor care au nevoie de sprijin- incurajeaza natalitatea, plafonul veniturilor crescand in functie de numarul de copii- nu mai distorsioneaza piata imobiliara, 80% din credite fiind contractate prin acest program! Probabil ca volumul creditelor contractate prin acest program o sa scada cu cel putin 30%-40%", a scris Iancu Guda pe Facebook Probabil ca, in acest moment, sunt multe persoane cu venituri mici care doresc sa achizitioneze o locuinta si se intreaba daca sa aplice pentru Prima Casa acum, cat inca mai sunt fonduri, sau sa astepte intrarea in vigoare a noului program.Analistul bancar Dragos Nichifor spune ca cei care sunt singuri, dar si cei care sunt casatoriti si nu au copii, care au venituri mici si care nu vor sa cumpere o locuinta scumpa o pot face si acum prin Prima Casa, pentru ca, in cazul lor, noul program nu prezinta modificari fata de cel actual.Ii avantajeaza doar pentru ca ii scoate din concurenta pe cei care intrau in acest program cu venituri mari", a subliniat Dragos Nichifor.In schimb, pentru familiile cu un copil sau mai multi, este mult mai avantajos noul program. Asta pentru ca, potrivit proiectului, acestea vor beneficia de o reducere cu 0,5, respectiv 1 punct procentual a ratei dobanzii creditului garantat pe toata durata Programului.Daca marja maxima de dobanda va ramane la fel ca la Prima Casa, de 2%, atunci pentru familiile cu un copil sau mai multi rata va scadea cu 5%-10%. Atentie, insa! "O familie, o casa" este in prezent doar un proiect si inca nu se stie daca va intra in vigoare in forma publicata in dezbatere.Asta daca va fi implementat. Pana acum fost cel putin 20 de incercari de modificare a programului si nu a fost modificat niciodata, decat infim, doar cat sa il mai eficientizeze procedural.Nu am observat ca proiectul sa faca referire la vreo modificare a marjei maximale de 2%. Daca marja maximala ramane 2% ca si in actualul program, atunci cei care au copii ar merita sa cumpere ulterior si nu acum, pentru ca vor beneficia de o reducere care in rata poate sa insemne intre 5 si 10%. Cam asta ar fi reducerea efectiva a ratei", a precizat Dragos Nichifor.In ceea ce priveste o eventuala scadere a preturilor la locuinte, in cazul in care programul "O familie, o casa" va intra in vigoare, parerile sunt impartite.Analistul bancar Dragos Nichifor a declarat pentru Ziare.com ca apartamentele nu se vor ieftini, pentru ca in ultima vreme, piata imobiliara din marile orase s-a deconectat complet de "Prima Casa".Preturile nu mai sunt formate de limitarea data de Prima Casa. Daca aveam in continuare aceasta limitare, in Bucuresti am fi vazut in continuare apartamente de 2-3 camere in jurul a 50-60 de mii de euro, ceea ce nu mai este de mult. Piata imobiliara din centrele mari s-a deconectat complet de produsul Prima Casa, ca pret.Si asta se vede si in volumele intermediarilor de credite, tocmai din faptul ca daca acum cativa ani aveam 60-70% din volume pe Prima Casa in marile orase, acum este invers, avem 60-70% pe ipotecarul standard si doar 30 pe Prima Casa. Si prin noul program ar trebui sa scada la 10% din totalul volumelor, in Bucuresti. In schimb, in zonele unde preturile sunt inca mici, adica sub 70 de mii, ar trebui sa avem volume de Prima Casa, considerabil mai mari decat pe ipotecarul standard", a precizat analistul bancar.In schimb, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda, considera ca pretul locuintelor va scadea, pentru ca in ultimul an a crescut oferta, iar cererea a scazut.BNR confirma deja scaderea cu 10% a creditelor noi imobiliare in primul semestru din acest an, dupa plafonarea gradului de indatorare la 40% incepand cu 1 Ianuarie 2019. In perioada Ianuarie 2014 - Iunie 2018 pretul mediu a crescut cu 41% (cel mai mult din Europa), de doua ori mai accelerat decat cresterea costurilor. Pentru fiecare 1 RON cost constructie se vinde cu 2 RON, oferta este deja in exces, deci este loc de scadere!", a scris Iancu Guda pe Facebook.