3 greseli de evitat cand te afli in etapa de izolare termica a casei

Fie ca ai inclus acest pas in planul initial sau ti-ai dat seama ulterior cat este de necesar, izolarea corecta a locuintei tale este esentiala.Chiar daca pare un proces complicat, o casa izolata termic iti va oferi tot confortul de care ai nevoie, pe termen lung, indiferent de anotimp. In sezonul toamna-iarna locuinta ta va fi calda si confortabila, iar pe timp de vara va pastra racoarea in interior.Pentru a evita orice fel de complicatii si probleme in legatura cu procesul de izolare a casei, informeaza-te temeinic si evita cele trei greseli majore explicate in continuareMulte persoane sunt descurajate de costuri si prefera sa omita complet izolarea termica, sperand sa economiseasca o suma semnificativa. Ei, bine, trebuie sa stii ca o casa corect izolata te va scuti de costuri uriase de intretinere si va micsora facturile de energie electrica, luna de luna.O casa neizolata este predispusa la umezeala, mucegai si igrasie, iar rezolvarea ulterioara a acestor aspecte te va pune in situatia de a scoate din buzunar sume destul de mari, plus tot efortul si timpul depus pentru solutionarea problemelor.Asadar, mai ales daca locuiesti intr-o zona rece sau casa ta este situata intr-o regiune cu multa umezeala, izoleaza-ti termic locuinta inca de la inceput!De asemenea, unele persoane aleg sa izoleze doar peretii, omitand complet plafonul. Caldura se pierde si prin tavan, asa ca investeste intr-o izolare completa, pentru a te bucura de un camin cald si confortabil in orice sezon.In prezent, pe piata exista nenumarate tipuri de materiale folosite pentru izolarea termica a locuintei. Cele mai cunoscute sunt polistirenul, vata minerala de sticla sau vata minerala bazaltica.Cu toate acestea, se mai folosesc si alte solutii, precum iuta, canepa, celuloza, paiele, pluta sau aerogelul.O greseala foarte des intalnita este alegerea aleatorie a materialelor, fara o documentare serioasa. Asadar, asigura-ca te te informezi si optezi pentru cel mai potrivit material.Daca doresti o solutie clasica si eficienta, comanda polistiren extrudat de pe site-ul mathaus.ro sau opteaza pentru vata de sticla.In cazul in care doresti o solutie cat mai eco-friendly, reciclabila, avantajoasa ca pret, dar totusi eficienta, incearca un material natural precum pluta sau canepa.De asemenea, daca alegi sa izolezi termic si podeaua (ceea ce iti si recomandam!), opteaza pentru un material mai tare si mai rezistent, precum polistirenul extrudat.Acesta este ideal, caci creeaza o izolare termica eficienta si elimina riscul aparitiei punctelor de condens.Chiar daca ai impresia ca te pricepi destul de bine la constructii si ai mai incercat sa faci diferite reparatii si proiecte in casa, acum nu este momentul pentru experimente. Doar un profesionist poate efectua izolarea termica a casei, cu rezultate eficiente si sigure.Oricat de mult ai dori sa economisesti sau sa te implici, lucreaza alaturi de o echipa de specialisti. Poti contribui la efectuarea planului, poti oferi sugestii si poti superviza procesul de izolare termica, insa asigura-te ca persoanele care gestioneaza partea practica a proiectului au o experienta indelungata.Nu in ultimul rand, daca te intrebi ce sa alegi intre izolare termica interioara sau exterioara, specialistii recomanda alegerea celei de-a doua variante.Chiar daca produsele de tip vopsea termoizolatoare incep sa fie din ce in ce mai complexe, izolarea exterioara a casei ramane cea mai eficienta si sigura solutie.Apeleaza la o echipa de profesionisti si integreaza acest pas in construirea casei tale!