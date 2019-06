De ce sa alegi o casa pe structura metalica

Ziare.

Structurile metalice pot fi utilizate atat pentru, cat si pentru constructii mari de tipul cladirilor de birouri, hale de depozitare sau service-uri auto.In principiu, casele de acest tip sunt construite utilizand un sistem simplu, astfel timpul de executie fiind redus, iar o casa pe structura din metal nu va arata diferit fata de o casa normala, pe structura clasica din beton.Materialele folosite pentru interior si exterior vor fi cele traditionale, in functie de preferintele dumneavoastra.Iata care sunt principalele avantaje ale unei case pe structura metalica Casele pe structura metalica au o rezistenta sporita in cazul cutremurelor, acestea fiind testate pentru a rezista la cutremure de pana la 9,8 grade pe scara Richter.Astfel, daca in cazul celui mai puternic seism din Romania postbelica, cel din 1977, care a avut 7,2 grade pe scara Richter, mai multe case ar fi avut structuri metalice, lucrurile ar fi stat diferit in ceea ce priveste victimele si daunele materiale.Daca in cazul constructiilor clasice timpul de executie este unul indelungat, ridicarea unei case depinzand foarte mult de sezonul in care se incepe constructia, in cazul constructiilor pe structuri metalice timpul de constructie este cu mult mai redus.Profilele din metal sunt etichetate corespunzator, iar asamblarea acestora de catre specialisti reduce cu mult timpul de executie al constructiei.Astfel, montajul structurii metalice pe fundatie este varianta ideala pentru a castiga timp in realizarea constructiei. O casa pe structura metalica realizata de CaseMexi.ro poate fi adusa la cheie in termen de doar 90 de zile.Alegerea structurii metalice pentru constructia unei case are avantajul obtinerii unui spatiu util mai mare. Daca in cazul unei constructii cu structura clasica de 128 m2 construiti, aceasta ar avea 98 m2 utili, in cazul unei case cu structura de metal suprafata utila ar fi de 111 m2. Astfel, structura metalica asigura o suprafata utila mai mare cu pana la 10%.In plus, fiind construite printr-o tehnologie de ultima generatie, casele Mexi ofera precizie milimetrica in ceea ce priveste unghiurile si suprafata peretilor, iar stalpii inestetici nu mai sunt necesari in constructia unei case pe structura metalica, ceea ce ajuta la obtinerea unui spatiu locuibil mai generos si mai bine organizat.Alege si tu o casa mult mai sigura, care sa iti ofere mai mult spatiu si mai multa siguranta in ceea ce priveste cutremurele. Alege investitia perfecta din punct de vedere al raportului calitate-pret!Consulta un reprezentant Case Mexi!