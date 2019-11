Din casa batraneasca in locuinta visurilor tale - Cum sa faci transformarea in 5 pasi simpli

Ziare.

com

Piata imobiliara, insa, avand cresteri ale preturilor din ce in ce mai mari, ar putea fi un fenomen major care sa impinga tinerii sa renunte la apartamentele de doua camere in favoarea achizitionarii unei astfel de locuinte, pentru ca ele costa mult mai putin. Este adevarat ca trebuie facute cateva modificari, insa acestea nu sunt imposibil de realizat.Ce modificari trebuie sa ai in vedere?Aceste elemente reprezinta mai mult decat simple obiecte de amenajare a curtii. Ele asigura si securitatea perimetrului noii tale locuinte si nu ar trebui sa te bazezi pe faptul ca vechiul gard de lemn mai rezista multa vreme.De aceea, un prim pas este sa pui porti din fier forjat in locul celor pe care le-ai gasit si sa imprejmuiesti totul cu un gard nou, rezistent.Este foarte posibil ca peretii, atat cei interiori, cat si cei exteriori, sa aiba inca vopseaua veche, care, in timp, s-a decolorat, murdarit sau, si mai rau, peretii au fost afectati de igrasie.In acest caz, cea mai buna solutie pentru a reda frumusetea lor este sa ii vopsesti tu. Alege orice culoare, insa nu una puternica. Sunt recomandate nuantele deschise sau culorile neutre.O mobila veche nu numai ca este, cel mai probabil, nefunctionala si inestetica, ci reprezinta si o problema legata de igiena, daca este vorba despre salteaua de pat, canapea/coltar sau fotolii. Tesaturile acestora retin pielea moarta, praf si multe alte substante care s-au impregnat din cauza diverselor pete. In plus, ele sunt si locul unde microbii si bacteriile s-au inmultit in voie peste timp. Este recomandat ca tot mobilierul sa fie schimbat, insa acest lucru se poate face si in timp.Curtea este o parte foarte importanta intr-o asemenea locuinta, deoarece poate fi vazuta ca o extensie a spatiului tau. In plus, poate fi vazuta cu usurinta de catre cei care trec pe langa casa ta. Pe langa ingrijitul gradinii, pentru propriul tau confort, poti adauga si un foisor, o piscina sau sa construiesti un spatiu de relaxare.Decorarea este unul dintre procesele pe care le poti folosi ca sa iti personalizezi noua locuinta. Fie ca este facuta in interior, fie in exterior sau ambele, asigura-te ca faci astfel de mici eforturi, cum ar fi amplasarea unor tablouri pe pereti, adaugarea unor obiecte decorative sau folosirea unui mod inedit prin care sa atragi atentia vizuala asupra unui anumit punct focal.Dupa cum ai aflat, nu este atat de complicat sa iti faci planul pentru a transforma o casa batraneasca intr-una perfecta pentru tine. Te poti bucura in continuare de ea pentru mult timp, asa ca, daca mai ai si alte idei, investeste in ele pana obtii locuinta pe care ai visat-o din totdeauna.