Ferestre premium pentru arhitecturi moderne

Sistemul Kommerling 88 mm este dedicat constructiilor cu necesitati speciale atat ca arhitectura, cat si din punct de vedere al coeficientilor de izolatie termica si fonica. Profilul german cu 7 camere are cele mai bune performante tehnice actuale, pe care se monteaza ca standard pachete de sticla de 52 mm, ajungand la coeficienti de izolatie termica de pana la 0,74W/ (m2K)."Este un sistem complet din care pot fi dezvoltate o gama variata de produse, ferestre, ferestre placate cu aluminiu, usi de exterior, usi placate cu aluminiu sau culisante. Mai mult, profilul permite ingroparea tocului in zidarie, oferind astfel fatadelor o estetica moderna si o suprafata vitrata mare", detaliaza directorul general Bogdan Stauder.Astfel, in gama de ferestre Helios sunt acum doua noi modele, Performant 88 - fereastra din PVC cu pachet de sticla tripla de 52 mm in standard si Performant 88 Premium - fereastra din PVC placat cu aluminiu pe exterior, profil cu un design deosebit, tocul fiind aliniat cu cerceveaua.La nivel de produs aduce inovatie, stil si calitate de top. Este reprezentanta celei mai bune izolatii termice pentru ferestrele de PVC cu 7 camere, designer de tendinte arhitecturale, pionier al fiabilitatii.Caracteristicile exceptionale ale acestei ferestre nu se rezuma doar la proprietatile sale de economisire a energiei, ci si la potentialul arhitectural ce ne indreapta ochii catre viitor: structura stabila a profilului de 88 mm datorata armaturii speciale permite geamuri cu sticla triple sau variante de sticle moderne, cu o grosime 52 mm.Cu o estetica ultra moderna, ofera confortul termic si izolatia fonica maxime datorate extra-garniturilor din profil si a posibilitatii de a fi fabricate in varianta cu spuma in camerele de armatura ale tocului si cercevelei.Fabricate dintr-un profil cu 7 camere de dimensiune constructiva de 100 mm, aceste ferestre pot fi produse cu o inaltime maxima de 2.500 mm. Profilul ingust ce poate fi ingropat in zidarie si pachetul de sticla tripla aduce luminozitate incaperilor ce au montate acest tip de ferestre.Mai mult, sunt validate si recomandate ca ferestre optime pentru casele pasive, ce vin sa completeze in termeni de izolatie avantajele unor astfel de constructii.Este pentru cei care prefera estetica aluminiului la exterior, dar care, in egala masura, vor sa profite de avantajele profilelor de PVC. Placarea cu aluminiu ofera posibilitati cromatice aproape nelimitate, de la culori RAL mate, la lucioase, texturate pana la imitatii de lemn.Toate produsele Helios au o garantie de 5 ani si sunt 100% ecologice.HELIOS inseamna 400 de ferestre realizate pe zi, 15 ani de activitate, aproape 20.000 metri patrati suprafata de productie, 200 de angajati si peste 500 de colaboratori in 8 tari."Este portretul in cifre a ceea ce insemnam ca si companie: echipele Helios, partenerii Helios, resursele Helios si expertiza Helios", a declarat Bogdan Stauder, girector general BDM Grup Invest SRL.