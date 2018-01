Primul cartier de case nordice din Romania, creat de un dezvoltator suedez

Case inteligente, create in stil suedez

pompe de caldura aer - aer ce asigura costuri 0 pentru o temperatura de 24 de grade indiferent de anotimp;

sisteme de ventilatie si reglare a umiditatii automate;

sistem de recuperare a caldurii, asistat IT, si de recirculare a aerului ce schimba aerul din interior cu aer proaspat in fiecare ora;

panouri fotovoltaice care genereaza energia necesara pentru mentinerea acestor sisteme si a tuturor echipamentelor ce consuma energie electrica;

sisteme de fatade ventilate pentru asigurarea celei mai eficiente termoizolari a unei locuinte, precum si izolarea fonica a casei.

Ahitectura suedeza

Oaza de relaxare ascunsa in interiorul complexului

O astfel de echipa de specialisti suedezi a fost adusa special pentru a crea cel mai ambitios proiect rezidential din Romania: primul cartier de case active.Cartierul de case suedeze poarta nu doar amprenta si know-how-ul unor echipe de specialisti suedezi, dar si un nume reprezentativ pentru rigurozitatea respectarii arhitecturii si a standardelor de calitate: Satul Scandinav Sub brandul Scandinavian Development, compania suedeza Linotol AB a ales sa investeasca in Romania pentru dezvoltarea acestui ansamblu rezidential de lux, prin implementarea unor tehnologii extrem de raspandite pe piata constructiilor din tarile scandinave, dar la nivel de pionierat in Romania.Proiectul de case in stil nordic se afla in Snagov, aproape de Bucuresti si este format doar din locuinte active, toate echipate cu cele mai performate sisteme si tehnologii, avand ca scop asigurarea confortului maxim si eficienta energetica.Pe masura ce oamenii isi transforma din ce in ce mai mult casele in spatii de relaxare, unde se pot retrage, nu este deloc surprinzator faptul ca stilul modern scandinav este cea mai intalnita optiune de design si de constructie.Filozofia din spatele arhitecturii e transformarea locuintei intr-o oaza de relaxare, iar fiecare element arhitectural are un scop ambiental bine definit.Pe o piata in continua schimbare, dezvoltatorul complexului Satul Scandinav aduce un factor nou de confort si de rentabilitate: independenta energetica realizata prin sistemele tehnologice intens folosite in tarile nordice.Intr-o era dominata de digital, dezvoltatorul suedez construieste un proiect de case inteligente, ce creeaza un avans tehnologic major pe piata autohtona de imobiliare.Casele active din Satul Scandinav produc mai multa energie decat consuma, iar aceasta provine din surse regenerabile si din tehnologiile utilizate, care reduc semnificativ consumul de energie pentru a asigurarea confortului termic.Mai exact, toate locuintele dispun de:Arhitectura scandinava este recunoscuta pentru liniile sale curate si paleta de culori austere, insa acest stil transcede dincolo de estetica, combinand tehnicile moderne cu metodele traditionale pentru a crea spatii confortabile, unde fiecare element are un rol functional bine definit.Pentru nordici, arhitectura scandinava inseamna un mod natural de viata - unul care ii ajuta pe oameni sa se apropie de natura chiar si in mediul urban.Stilul architectural unic, de inspiratie scandinava, eficienta si luxul sunt reperele dupa care s-au ghidat dezvoltatorii acestui proiect de case.In prezent, Satul Scandinav are 14 locuinte finalizate si a inceput si cea de a doua etapa a proiectului, dezvoltarea a inca 50 de case active pe un teren cu o suprafata de 70.000 mp, continuandu-se cu extinderea proiectului pana la faza a treia.Complexul rezidential cuprinde trei tipuri de case complet finisate: Stockholm Copenhagen si Oslo Locuintele sunt spatioase, cu o suprafata incepand de la 230 mp si impresioneaza atat prin design, cat si prin beneficiile pe care le ofera.Complexul Satul Scandinav este gandit ca o comunitate restransa, oferind locuitorilor posibilitatea de a petrece cat mai mult timp in interiorul acestuia, punandu-le la dispozitie o serie de facilitati care te duc mai mult cu gandul la un resort, decat la un cartier de case.Insa, pentru a respecta conceptul de a transforma casa intr-o destinatie de vacanta, locuitorii au la dispozitie piscina, sauna scandinava, jacuzzi exterior, zona de barbeque si de dining in aer liber, teren de sport multifunctional, loc de joaca pentru copii, iesire la lacul Snagov si alee de acces in padurea Snagov pentru plimbari in aer liber.Cand facturile la energie cresc, o casa care ia in calcul eficienta energetica este un mare plus. Dar daca aceeasi casa este construita cat creeze cea mai completa experienta de confort si relaxare, atunci intelegi de ce Satul Scandinav nu este doar o idee indrazneata, ci si un pas necesar in industria imobiliara, pe care il asteptam.