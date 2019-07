Proiecte de case reusite, aspecte mai putin cunoscute

Ziare.

com

Exista insa cateva aspecte de care oricine isi doreste o casa frumoasa ar trebui sa tina cont. Sunt acele ingrediente pe care orice bucatar stie ca daca le foloseste are mari sanse sa reuseasca. Spunem mari sanse pentru ca folosirea lor gresita poate face ca reteta sa nu fie un succes sau nerespectarea unor conditii general valabile poate rata obiectivul principal. La fel se intampla si in cazul unui proiect de casa.Poate cel mai important aspect de luat in calcul este. Sunt multe zone pe care le apreciem in mod deosebit mai ales din vestul Europei in care constructiile sunt realizate doar in "cheie" locala.Tesutul urban este foarte atent urmarit in astfel de demersuri. Anumite zone, conform cerintelor locale nu accepta decat proiecte de case care pastreaza arhitectura locala inclusiv aspecte cromatice nu doar de stil.In Romania de multe ori potrivirea specifica este ca nuca in perete mai ales pentru ca nu au fost urmarite coordonatele locale existente sau mai degraba inexistente. in trecut si cu atat mai putin in prezent.Un alt aspect, de data aceasta folosit din pacate de multi este. In realitate aceasta este de multe ori un factor ce dauneaza mai mult decat ajuta. In primul rand simplul fapt ca gratuit reprezinta atat la propru cat si la figurat cevaDin aceeasi categorie putem mentiona utopia des intalnita. Pentru a fi ieftin sau foarte ieftin este limpede ca se reduce la maxim nivelul de detaliu si timpul alocat proiectului ceea ce face ca, in multe situatii, sa fie neconcludent si chiar sa devina mai costisitor in perioada de executie a casei.Tot aici putem sa incadram si. La ce nivel de calitate sunt acestea? Cel mai probabil nu-si mai pune nimeni problema cate vreme lasa aparenta unui lucru ieftin.. La ora actuala sunt foarte cautate proiectele de case moderne sau proiecte de case contemporane. In ce masura timpul le va ridica valoarea ramane insa de vazut.In orice caz, acest stil cautat ar trebui sa fie urmarit in mai multe elemente ale casei. Este evident ca o alegere corecta ar trebui sa se faca dupa o analiza atenta a unor proiecte de case executate ale proiectantului sau arhitectului selectat.Unul din cele mai importante aspecte si demne de luat in seama ca ingredient principal al unui proiect de casa tine de proiectul de interior al caseisau amenajarea interiorului si de felul in care este gandit. Ne referim aici la, laconceptul amenajarii interioare. Acesta se pregateste inca din faza initiala a unui proiect de casa. Tot din invataminte populare putem spune ca in anumite situatii "".Interiorul unei case spune multe despre cel care o locuieste din acest motiv o amenjare se face doar dupa criterii clare si in stransa legatura cu cei care se vor bucura de spatiile astfel create.Tot din mitologia urbana va putem spune ca acel zvon ca oricine poate amenaja un interior este o fantasmagorie sau, de ce nu, un alt mod de a-ti fura singur caciula.Daca terenul este generos, in cele mai multe situatii un proiect de casa fara etaj adica mai exact un proiect de casa parter poate fi mai potrivit iar accentul se va muta pe amenajarile exterioare ale vecinatatii.Daca terenul este incadrat de constructii si mai putin ofertant se va potrivi mai bine un proiect de casa cu mai multe etaje. Consideram aici dezvoltarea pe verticala a casei. Regimul de inaltime mare poate aduce un aspect monumental dar in acelasi timp creeaza asteptari in ceea ce priveste vecinatatile immediate. Alegerea cea mai buna se face doar considerand amplasamentul extins.Incheiem intr-o nota amuzanta, una din dilemele unui beneficiar, cu ceva vreme in urma, era ca nu stia prea bine ce proiect de casa sa aleaga. Incerca sa se decida intre un proiect de casa si un proiect de vila. Am rezolvat problema facand o analiza simpla a definitiei termenilor din dictionarul explicativ al limbii, atat de simplu poate fi uneori.Concluzia AIA Proiect este simpla si directa. Nu am incercat sa punem aici accentul pe rolul unui specialist dar decat sa cautati proiecte case pe internet mai bine selectati cu atentie un birou de proiectare cu experienta, la fel cum alegeti un chef care sa va prepare o cina excelenta.