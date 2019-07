Romania este reprezentata de echipa Over4 la Solar Decathlon Europe, Olimpiada caselor solare

Ziare.

com

Editia din 2019 a competitiei Solar Decathlon Europe 2019 se desfasoara in Szentendre, Ungaria, si are ca tematica renovarea si reabilitarea cladirilor existente.Echipa Romaniei, formata din studenti de la trei universitati bucurestene, sustinuta de Habitat Energy, concureaza cu alte 15 echipe din toata lumea, cu proiectulProiectul vizeaza, construit masiv in Romania in perioada comunista."Din lipsa unei strategii coerente de renovare, o astfel de abordare de tip 'deep renovation' este necesara pentru a ne alinia directivelor europene cu privire la eficienta energetica, emisii de CO2 si in final, standardul nZEB (nearly Zero Energy Building).Pentru competitia Solar Decathlon Europe am proiectat multidisciplinar prototipul Over4, o casa solara, independenta energetic, modulara si la cl mai exigent standard de eficienta energetica, standardul Passive House. Va fi asamblata de 3 ori si va fi testata in cele mai stricte conditii in cadrul competitiei", afirma reprezentantii Romaniei.Proiectul Over4 este echipat cu acelasi panouri fotovoltaice SUNERG care si-au dovedit eficienta in competitiile din 2012 si 2018, din proiectul EfdeN.In 2012, Habitat Energy a echipat casa Prispa cu un sistem fotovoltaic complet on grid de 8kW folosind componente SMA si panourile fotovoltaice SUNERG din Italia, echipa Romaniei obtinand un loc 2 la eficienta energetica.In 2018, in Dubai, EfdeN Siganature a fost echipat cu un sistem fotovoltaic hibrid realizat cu panouri SUNERG si componente ABB, Victron Energy obtinand de asemenea un loc 4 la aceeasi proba de eficienta energetica.Solar Decathlon este o competitie care provoaca studentii de la universitatile din intreaga lume sa proiecteze si sa construiasca cele mai inovative si eficiente locuinte alimentate cu energia solara. Organizatorii analizeaza proiectele in prealabil si le selecteaza pe cele mai bune pentru competitie.Incepand din 2010, aceasta "", organizata initial in SUA, a patruns si in Europa, Romania participand pentru prima oara in 2012, la Madrid, cu proiectul Prispa.In 2018, competitia, s-a extins si in Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite au organizat in Dubai o editie speciala la care Romania a fost prezenta cu proiectul Efden - Signature.Habitat Energy, unul dintre sustinatorii echipei Romaniei, este o companie fondata in 2008 care isi propune sa ofere sisteme integrate, sustenabilitate si inovatie prin cele 2 marci iluminat-ieftin.ro si solar-depot.ro.