3 lucruri de baza in constructia unei case

Daca esti la inceputul procesului de constructie a casei, nu iti irosi energia gandindu-te la finisaje sau la cum vei amenaja interiorul locuintei. Pana ajungi la acele etape, concentreaza-te pe lucrurile de baza, care influenteaza calitatea constructiei si unde erorile pot avea efecte grave si extrem de costisitoare pe termen lung.Iata 3 aspecte esentiale pe care trebuie sa le iei in considerare atunci cand iti construiesti casa.Aceasta este prima si cea mai importanta etapa, de care depinde modul in care se realizeaza fundatia casei. Evaluarea solului se face printr-un studiu geotehnic, cu scopul de a identifica problemele pe care solul le-ar putea produce cladirii odata cu trecerea timpului.Totodata, prin acest studiu ai garantia unui nivel optim de siguranta pentru rezistenta, stabilitatea si conditiile normale de exploatare a constructiei. Desi este un cost in plus, nu trece cu vederea acest proces pentru ca vei ajunge sa pierzi si mai multi bani daca terenul nu este sigur.Pe de alta parte, daca iti doresti o casa cu subsol sau demisol este necesar sa iei in calcul si executia de epuismente profesionale pentru a scadea nivelul apei subterane.Astfel, te asiguri ca poti continua lucrarile de constructie in deplina siguranta si ca nu vor aparea infiltrari de apa, umezeala sau igrasie la nivelul inferior al casei, apa fiind redirectionata de langa fundatie cu ajutorul unui sistem de drenaj.Dupa analiza geotehnica a solului incepe pregatirea terenului pentru turnarea fundatiei. Avand in vedere ca aceasta sustine greutatea constructiei si o transmite in pamant, fundatia trebuie sa fie bine proiectata, astfel incat sa asigure rezistenta si stabilitatea casei.Adancimea fundatiei se stabileste in functie de rezultatele studiului geotehnic, de obicei fiind recomandata o distanta de 30-50 cm deasupra solului.Apeleaza la ajutorul unor echipe de muncitori profesionisti pentru turnarea fundatiei si alege materiale de calitate. Daca ai in plan constructia unei case de mici dimensiuni poti folosi betonul in turnarea fundatiei, insa pentru casele mai mari se recomanda folosirea betonului armat sau cu fibre de otel.In orice caz, nu incerca sa faci economii atunci cand vine vorba de turnarea fundatiei intrucat vei ajunge sa regreti mai tarziu aceasta decizie.Acesta nu este doar un element care completeaza aspectul casei, ci are rol termoizolator si de protectie impotriva intemperiilor si infiltratiilor. De aceea, trebuie sa alegi un model de calitate, care indeplineste aceste functii.Toate acoperisurile au trei componente de baza: sarpanta, adica structura de sprijin a acoperisului, invelitoare si elemente auxiliare, cum ar fi burlane, jgheaburi, palnii de scurgere sau alte racorduri.Fie ca optezi pentru un acoperis cu panta, fie pentru unul cu terasa, tine cont de climatul exterior atunci cand alegi materialul din care e realizat acoperisul.De exemplu, daca iti construiesti o casa la munte ai nevoie de invelitori de acoperis mai rezistente si cu proprietati termoizolatoare excelente. Pe piata sunt disponibile modele adaptate tuturor nevoilor si tipurilor de buget, de la tigla metalica, ceramica sau din beton pana la materiale mai accesibile, precum placile din fibrociment sau invelitori din stuf sau pai.Constructia unei case nu e o misiune usoara, insa tinand cont de cateva aspecte importante, vei reusi sa te bucuri de rezultatul mult asteptat.Avand in vedere ca o casa este o investitie pe viata, nu ezita sa apelezi la ajutorul echipelor de profesionisti, atat in ceea ce priveste evaluarea terenului, cat si pentru turnarea fundatiei si montarea acoperisului.