Ce spun specialistii despre modul cum se proiecteaza o cladire rezistenta la cutremure?

Reguli importante despre cum se proiecteaza o cladire rezistenta la cutremure

Consolidarea structurii de rezistenta a cladirii

Alte metode pentru a reduce miscarea cladirii in caz de cutremur

Materiale de constructie de ultima generatie pentru a fi folosite la cladiri, ca sa reziste la cutremure

In primul rand, inginerii trebuie sa consolideze structura de rezistenta a cladirii. Asta se face obligatoriu, structura trebuie sa fie foarte corect realizata, iar fundatia sa fie puternica, adanca si stabila.Inginerii vor realiza un plan prin care sa contracareze fortele unui cutremur. Asta inseamna ca strategia sa fie urmatoarea: cand cutremurul elibereaza energie si impinge cladirea intr-o directie, cladirea trebuie sa impinga in sens invers.Energia eliberata in momentul declansarii cutremurului se masoara prin magnitudine (M). Efectele undelor seismice sunt apreciate prin intensitatea seismica.Despre magnitudine specialistii spun ca este invariabila la un anumit cutremur, insa intensitatile sunt specifice in diferite amplasamente.La diferite scari de intensitate seismica cutremurul este perceput diferit. De exemplu la o scara de grad V apar degradari ale tencuielilor si rasturnari de obiecte. La scara de grad VI, deja tencuiala cade si se produc avarii la cladiri.Daca intensitatea seismica este mai mare se produc avarii considerabile si oamenii parasesc locuintele.Pentru ca o cladire sa reziste la cutremure este important ca fsi sa fie ridicata deasupra pamantului, astfel incat atunci cand baza ei se misca in timpul evenimentului seismic, izolatorii vibreaza, iar structura ramane constanta.Asta contribuie eficient la absorbtia undelor seismice, se impiedica producerea stresului extrem, care determina ruperea cadrului de sustinere si a intregii structuri.Daca fundatia este construita corect, respectiv daca aceasta rezista la fortele seismice, atunci se asigura protectia oamenilor. Cand se produce un cutremur, seismul trimite unde de soc in pamant la intervale scurte si rapide, in diferite directii.De regula, cladirile nu pot suporta foarte bine fortele laterale emise de cutremur, ele gestioneaza mai bine fortele verticale.Inginerii profesionisti contracareaza aceste forte laterale in sistemele structurale ale cladirii si introduc elemente de consolidare suplimentare, incepand de la fundatie pana la acoperis.Pentru asta se face un proiect structura rezistenta prin ArhiProPub.ro care are ca scoppentru integritatea structurala a cladirii.Structura de rezistenta trebuie realizata perfect, pentru ca ea sa nu se deterioreze la evenimentele seismice. Pretul proiectului incepe de la 2.0 Euro/mp.- Documentatia Tehnica de Autorizatie de Constructie (DTAC)- Proiectul Tehnic cu Detalii de Executie (PT-DDE)- Serviciile de consultanta, vizite la santier, aplicarea unor noi metode- Serviciile de modulare 3D pentru structura de rezistenta- Planul de sapatura, de cofraj planseu, de armare placi- Planul de cofrare fundatii, de armare a fundatiei, de armare grinzi.Optimizarea unui proiect se face la un cost ce reprezinta cel mult jumatate din costul pentru un proiect nou. El va fi realizat la costuri minime, va asigura rezistenta constructiei respective.Specialistii in constructii spun despre folosirea unor amortizoare speciale care reduc dimensiunea undelor de soc si care fac cladirile sa incetineasca miscarea din timpul cutremurului.Amplasarea amortizoarelor se face la fiecare nivel al cladirii, astfel cladirea transfera energia vibratiilor in pistoanele acestora si ea este transformata in caldura, iar forta vibratiilor este redusa.De asemenea, o alta metoda de amortizare folosita este cea a puterii pendulului, care se aplica la cladirile zgarie-nori. Si aceasta metoda este eficienta pentru a contracara fortele in sistemele structurale ale cladirilor in caz de cutremur.O metoda inovatoare este asa numita "mantie de invizibilitate seismica" care ar trebui sa aiba 100 de inele concentrice din beton si alte materiale, ingropate la minim 3 m sub fundatia cladirii.Potrivit cercetatorilor, aceasta modalitate ar putea devia si regrupa energia din timpul evenimentului seismic. Ei au observat ca multe megastructuri - cum sunt teatrele si amfiteatrele antice romane - au ramas intacte la cutremure, timp de secole. Cercetatorii sunt in continuare avizi sa descopere secretele arhitectilor romani.In timp, industria constructiilor a evoluat, a suferit o serie de inovatii in materie de materiale de constructii. Astfel s-a trecut de la betonul durabil pentru blocuri, la productia de otel pentru poduri si cladiri foarte inalte.Aceste materiale sunt folosite azi pentru ridicarea unor cladiri impresionante. In prezent, au aparut si alte materiale noi care determina ca proiectele de constructie sa duca la costuri suplimentare.Multe firme inovatoare dezvolta o generatie de materiale noi, care sunt concepute sa fie mai puternice, mai usoare, mai durabile si mai eficiente pentru mediu.Companiile de constructii au in vedere sa ramana la curent cu aceste inovatii in domeniul materialelor si sa realizeze cladiri din materiale moderne in viitor. Vezi aici mai multe detalii despre aceste materiale de ultima generatie.Materialele de constructii trebuie sa fie rezistente la vibratii, sa aiba capacitatea de a suferi tensiuni mari si deformari.Cladirile construite din otel structural rezista la cutremure. Acest tip de otel se indoaie la cutremur, dar nu se rupe.