Cu spitale din cartoane nu vom iesi niciodata din criza economica. Este nevoie urgenta de investitii publice

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Este trist ca dupa 30 de ani de democratie singura mare realizare a statului roman a fost constructia in regim de urgenta a unui spital din cutii de carton. Nu pot sa imi dau seama cati dintre romani vad penibilul unei asemenea situatii.In 25 de ani de comunism s-au construit sute de spitale si mii de clinici si policlinici. In 30 de ani de democratie clasa politica nu a putut construi un singur spital regional, iar cele primite mostenire de la vechiul regim sunt in stare deplorabila, adevarate surse de infectare si nu de tratare.Amenajarea unor spatii pe o platforma insalubra nu se poate numi spital. Exista anumite cerinte minime de performanta privind securitatea la incendiu, igiena, sanatatea si protectia mediului pe care o cladire cu functiunea de spital trebuie sa le indeplineasca si care nu se pot regasi in aceasta situatie.Nu mai discutam aici de dotarile necesare precum si persoanele calificate care ar trebui sa deserveasca aceste spatii.Dar nu doar acest lucru ingrijoreaza. De aproximativ jumatate de an, chiar dinainte de inceperea crizei sanitare, investitiile publice s-au redus considerabil. La acest moment nu numai ca nu se mai deschid noi proiecte, dar cele in curs sunt blocate de incapacitatea statului de a putea asigura finantarea necesara.De fapt, bani pentru investitii sunt, insa ceea ce lipseste este dorinta clasei politice.Se prefera achizitii ilegale sub masca starii de urgenta cu increderea ca acei bani nu vor fi niciodata verificati. E mai usor sa ascunzi cheltuielile ilegale si banii pentru partide in apa cu putin clor aruncata pe strazi, fapt ce nu mai poate fi ulterior verificat de Curtea de Conturi, in loc sa construiesti, pe bune, spitale sau clinici.Mai rau este ca antreprenorii romani au ramas cu banii blocati in lucrarile publice. In loc ca statul sa ajute economia in acest moment, o incurca total. Cand un constructor toarna un drum si el nu este platit pentru acest lucru, se poate spune ca acel drum ii apartine, dar nu poate beneficia de acest bun.Statul, ca vorbim de autoritatile centrale, judetene sau locale, trebuie sa dea drumul la bani si sa isi onoreze obligatiile fata de constructori, tot asa cum are pretentia ca acestia sa nu dea oamenii afara, sa isi plateasca impozitele, sa isi continue activitatea.Sa nu uitam ca sectorul constructiilor este astazi cel care mai tine statul si economia Romaniei in picioare. El angreneaza forta de munca, transporturile, productia de materiale pentru constructii, consumul de energie si combustibil.Este nevoie ca in regim de urgenta sa se porneasca noi proiecte de investitii. Proiectele pentru acestea exista si stau la autoritatile statului. Vorbim de investitii reale, necesare, cum ar fi constructia de autostrazi, locuinte sociale, scoli si gradinite, spitale si policlinici.