De ce este important sa faci un studiu geotehnic?

Studiul geotehnic, desi o importanta etapa a constructiei, este vazut de multe ori ca o actiune consumatoare de timp si bani, inca o hartie in plus de dat la primarie. Nimic mai gresit! Un studiu geotehnic are un rol urias si trebuie privit ca un aliat al tau pentru succesul constructiei casei tale.Realizeaza studiul geotehnic cu o firma cu vechime care sa iti ofere inclusiv verificarea Af a studiului geotehnic, ca de exemplu un studiu geotehnic de la Hidrogeofor . De precizat ca verificarea Af este obligatorie sa o primesti.Afla mai multe despre importanta studiului geotehnic din randurile de mai jos:Studiul geotehnic este in primul rand pentru siguranta casei tale. Cheltui foarte multi bani pentru realizarea casei, pentru amenajarea ei, de ce nu ai da o suma modica, in comparatie cu toata investitia, pentru a sti ca nu vei intampina probleme cauzate de solul pe care ai construit?Indiferent ca ridici o casa cu etaj sau fara, un studiu geotehnic valideaza terenul pentru ca tu sa nu intampini ulterior dificultati care isi pot pune amprenta asupra integritatii casei tale.Sunt soluri care retin umezeala si actioneaza intr-un anumit mod asupra fundatiei. Studiul geotehnic vorbeste despre tipul de sol, dar si despre riscul seismic, astfel incat sa poata fi luate masurile adecvate.Poate te intrebi cum poate un studiu geotehnic sa te ajute sa economisesti bani, cand tu il privesti deja ca pe o cheltuiala in plus?Daca proiectantul nu are date despre cat de puternic sau slab este solul pe care se construieste, el nu va avea altceva de facut decat sa isi ia marje de precautie suficient de mari, lucru care conduce la o supradimensionare a fundatiei, chiar si dubla fata de cat este necesar.Deci fara a sti capacitatea de sustinere a solului, proiectantul iti va da o solutie cu mult peste necesarul optim, decat daca ar fi avut informatiile studiului geotehnic. Acest lucru se rasfrange asupra ta ca proprietar, pentru ca vei suporta cheltuieli mult mai mari cu ridicarea fundatiei.Pe langa importanta majora pe care un studiu geotehnic il are atunci cand vrei sa iti construiesti o casa sau sa o extinzi si pe care are trebui sa o constientizam, este si un proces obligatoriu prin lege (legea 50 din 1991).Studiul geotehnic este inclus in anexa la Proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC).Pentru realizarea studiului geotehnic este nevoie de o firma specializata, cu experienta. Atentie, se intocmesc inclusiv studii geotehnice ilegale cu date din arhiva, fara analize de laborator, fara verificare Af. Prin urmare, nu te bucura ca ai obtinut un pret cu 200 - 300 lei mai mic.Studiul geotehnic implica executarea forajului, prelevarea probelor tulburate si netulburate din foraj, analiza in laborator a probelor, intocmirea referatului geotehnic si verificarea Af de catre un inginer expert autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.