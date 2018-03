Imposibil de construit in legalitate: 4 muncitori si 13 specialisti atestati pentru o casa

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Ziare.

com

Am mai discutat despre faptul ca pentru a putea construi o casa cu parter si etaj, la acest moment, iti sunt necesari patru muncitori si treisprezece specialisti: proiectant arhitectura, proiectant structura, proiectant instalatii, verificatori de proiecte pe domeniile mai inainte mentionate, uneori expert tehnic, auditori energetici, apoi in executie diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia, sef de santier, responsabil cu controlul calitatii si peste toti acestia un inspector de la Inspectoratul de Stat in Constructii.Apoi mai vin si alte institutii ale statului si mai cer responsabil cu protectia muncii si responsabil cu prevenirea si stingerea incendiilor. Mai nou se pare ca unii se gandesc si la un inspector privind egalitatea de sanse, ca poate or fi doamne emancipate interesate sa care sacii de ciment prin santierele patriei.Iar acest lucru o spunem chiar noi, specialistii, deoarece numarul mare de responsabili duce in cele din urma la o mare iresponsabilitate. Cu cat ai mai multi responsabili pe o situatie, cu atat mai mult fiecare traieste cu impresia ca vina se poate imparti la mai multi, ceea ce nu este adevarat. Fiecare dintre ei, facand parte dintr-o multime, se simte mai putin responsabil si accepta mai usor lucrurile pentru simplul motiv ca altii zece au facut-o deja.Asta desi legislatia din Romania prevede foarte clar ca ar trebui sa existe diferentieri in sistemul de calitate, in functie de categoria de importanta a obiectivului. Insa desi legea spune astfel, cei care au facut legislatia secundara, ordinele emise de minister si hotararile de guvern, au avut grija ca lucrurile sa nu stea in forma simplificata: in Romania ca sa faci o casa ai parte de aceeasi birocratie ca si in cazul unei autostrazi... Si cum autostrazi nu se pot face, de ce am face case?In realitate nu exista suficienti specialisti ca sa acopere aceasta aparenta nevoie legala si atunci sistemul in fapt nu se mai aplica aproape deloc. De fapt nici nu ar avea cum: sunt judete in care exista o aglomerare de specialisti atestati, cum ar fi zona Bucuresti-Ilfov, si exista judete in care nu exista decat unul sau doi specialisti.Am sa va dau si cateva exemple. La Arad toate lucrarile de instalatii electrice trebuie sa fie verificate de... zero specialisti. Asta deoarece, desi firmele de constructii instalatii electrice ar trebuie sa aiba un responsabil tehnic cu executia care sa urmareasca calitatea acestora, niciun astfel de specialist nu este atestat in acest judet.Acelasi lucru se intampla si in Arges, Bihor, Buzau, Calarasi si... lista continua (vedeti ca ma aflu doar la primele litere din alfabet). Ce inseamna acest lucru? Ca sistemul calitatii nu se poate aplica. Cum ar veni Inspectoratul de Stat in Constructii sa amendeze executantii sau beneficiarii ca nu au specialisti cand in responsabilitatea lor se afla autorizarea si nu exista nici unul atestat?Pe instalatii sanitare lucrurile stau putin mai bine: in general exista cel putin o persoana atestata pe fiecare judet, un specialist la cateva mii de lucrari ce se desfasoara in paralel lunar - deci imposibil de aplicat. Dar si aici exista judete fara specialisti, cum ar fi Bacau, Bistrita-Nasaud, Buzau, Calarasi, etc... si lista continua pana la ultima litera a alfabetului (e mai usor sa spunem unde sunt, nu unde nu sunt).Cu toate acestea lucrarile merg mai departe, constructii se executa. Ce inseamna acest lucru? Ca economia in mod natural isi vede de treaba. Trebuie reanalizat sistemul si sa vedem daca avem nevoie de toti acesti oameni sau ar trebui scazut numarul specialistilor, caci ei oricum nu exista fizic, si crescuta responsabilitatea celor putini existenti.De ce nu ar fi suficient un singur specialist care sa supervizeze calitatea, asa cum este in toata lumea? Firmele trebuie sa aiba propriul sistem de management, asa cum spune si legislatia europeana si unde la constructiile cu o importanta redusa se aplica reguli extrem de simple pentru autorizare si executie. In acest fel se poate da atentia cuvenita proiectelor importante.La Ministerul Dezvoltarii se fac modificari la modificari. Legislatia in constructii a fost incurcata total si seamana cu nodul gordian (stim solutia la dezlegarea acestui nod).Solutii ar fi: simplificare, unificarea competentelor, largirea domeniilor ce pot fi verificate, chiar si temporar. Decat fara un specialist care sa vada lucrarea, mai bine si cu unul venit din alt domeniu de autorizare (solutionare temporara).Avem in fata un an cu miliarde de euro de cheltuit pe fonduri europene. Cu cine sa facem asta? Pe urma ne miram de ce auzim de fraudare: pentru ca suprareglementarea o facem noi, nu vine de la Bruxelles asa cum suntem mintiti de politicieni.Nu stiu cum de am ajuns in aceasta situatie. Pentru un privat, daca vrea sa trimita in spatiu o masina ii ia cam doi ani cu tot cu executie. Statului roman, ca sa porneasca un proiect de infrastructura majora si sa il finalizeze ii sunt necesari cam 15-20 de ani.Am complicat tot: de la finantare, autorizare, executie, utilizare.Este evident ca legislatia a ajuns la acest moment sa blocheze dezvoltarea Romaniei. Mediul privat mai solutioneaza o parte din probleme prin... incalcarea legii si poate face acest lucru deoarece toti sunt nevoiti sa o faca. Inainte sa acuzam investitorii ar trebui sa vedem cum s-a ajuns aici, caci nu e normal sa pui caramizile mai repede decat plimbi foile... si totusi se poate.Am sa revin asupra unui alt exemplu: obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. Privind la nivelul intregii tari, numarul de constructii autorizate este extrem de mic. Procentul cladirilor publice ce au fost autorizate la incendiu este unul dezastruos.Mai nou, o parte din companii trebuie sa puna un mesaj la intrare cu privire la faptul ca acea cladire nu are autorizatie de securitate la incendiu. Ce au facut alesii poporului? Au impartit Romania in doua: cea a proprietatii de stat si cea privata. Peste 95% din cladirile publice nu au aceasta autorizatie. Ce ar fi inseamnat sa ne trimitem copiii la scoala si la intrare sa spuna ca o facem pe propria noastra raspundere? Ce ar fi inseamna sa intri la ANAF sa solutionezi diverse probleme si sa fii informat ca o faci pe propria raspundere?Alesii au gasit o solutie: afisarea se face doar pentru acele categorii de cladiri care nu se regasesc in procent ridicat decat in mediul privat, nu si in cel de stat. O solutionare golaneasca, in care simplificarea legii ar fi fost solutia.Va mai aduceti cazul COLECTIV? Oamenii aceea si-au gasit sfarsitul tocmai din cauza suprareglementarii. Exigentele, mai ales de natura birocratica, sunt atat de mari incat administratorii cladirilor nici nu mai pornesc sa afle minimul de conditii necesare ca sa fie cetatenii in siguranta.Poate ca daca proprietarii ar fi avut credinta ca se poate obtine autorizatia de securitate la incendiu ar fi inceput acest demers si ar fi aflat ca nu pot permite accesul decat unui numar limitat de persoane, ca nu au voie sa puna materiale combustibile pe tavane, ca usile trebuie sa fie permanent deschise si dimensionate conform cu numarul de utilizatori... Lucruri care par de bun simt, dar din cauza celor complicate nu se ajunge aici.Pe Bucuresti-Ilfov sunt zeci de mii de cladiri ce necesita autorizare si sute de dosare se depun spre solutionare in fiecare luna. Din ele doar o mica parte primesc avizare pozitiva si asta dupa mai multe reveniri. Marea majoritate a dosarelor se afla in intarziere cu lunile si asta se intampla in toate Romania unde economia merge. Mai problematic este ca, cu mici exceptii, autorizarea este imposibila din cauza exigentelor puse cu mult peste nivelul Uniunii Europene. La noi e mai scump sa fii legal decat la ei.Autoritatile ridica din umeri: nu au specialisti. Dar cei care au facut legea nu cunosteau acest lucru? Stiau, dar nu le-a pasat.... Mai mult... chiar le place astfel, caci mai pot favoriza pe unul sau pe altul.Pentru obtinerea autorizatiei anuale de functionare de la primarie ai nevoie si de autorizatia de la pompieri. Cum aceasta nu exista, toata lumea functioneaza pe propria raspundere, inclusiv autoritatile publice.Avem scoli, gradinite, primarii, autoritati locale, judetene sau nationale care nu mai detin de mult o autorizatie de functionare. Ar trebui sa punem lacatul peste tot si sa plecam acasa. In realitate situatia nu este atat de grava pe cat o arata actele. Nu stam mai prost decat in Uniunea Europeana, ba in multe cazuri stam chiar mai bine.Diferenta este in birocratie: ce este la ei legal la noi este ilegal.Se fac legi ce duc in cele din urma la coruptie. Din moment ce legea este prea exigenta esti nevoit sa o incalci, mai ales ca toti fac acelasi lucru. Acest lucru favorizeaza mica coruptie din toate domeniile de control.