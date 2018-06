Sfaturi pe care merita sa le iei in considerare daca urmeaza sa te muti la casa

Termoizoleaza cu vata minerala

Izoleaza beciul

Utilizeaza materiale de calitate

Am pregatit, mai jos, cateva sfaturi pe care merita sa le iei in considerare daca vrei sa-ti construiesti o casa si sa muti cat mai repede in ea.Singura solutie prin care sa te asiguri ca vei avea o locuinta calduroasa pe timp de iarna si racoroasa in lunile toride de vara este sa iti termoizolezi corect locuinta.Specialistii in domeniul constructiilor sunt de parere ca vata minerala reprezinta cel mai bun material pentru termoizolarea unei locuinte, din punctul de vedere al raportului calitate-pret.Procesul de termoizolare vizeaza atat peretii exteriori cat si peretii interiori ai unei constructii. Vata minerala este de doua tipuri: bazaltica si de sticla.Vata minerala de sticla si vata minerala bazaltica nu doar ca izoleaza foarte bine termic, ci au si o rezistenta crescuta la apa si la foc.De asemenea, vata minerala bazaltica si de sticla sunt niste materiale foarte bune izolatoare acustic.Ambele tipuri de vata minerala se folosesc la termoizolarea unei locuinte, insa ele se aplica in zone diferite, pentru un randament maxim in ceea ce priveste izolarea termica si acustica.O termoizolare corecta a locuintei se traduce in reducerea cu pana la 50% a cheltuielilor cu gazul sau curentul electric in perioada iernii.Iti recomandam sa cumperi vata minerala doar dupa ce discuti cu muncitorii care urmeaza sa-ti construiasca locuinta. Apoi, vei putea comanda online vata minerala sau o vei achizitiona dintr-un magazin de bricolaj.In cazul care iti doresti ca viitoarea ta locuinta sa fie prevazuta cu un beci, nu este suficient doar sa testezi solul si sa vezi la ce adancime se gaseste apa.O sa fie necesar si sa executi mai multe lucrari la interiorul si la exteriorul casei, ca sa nu ai probleme cu infiltratiile.Iti doresti o casa care sa reziste perfect zeci de ani, atat la interior cat si la exterior? Atunci, foloseste materiale de calitate, in toate zonele din casa, chiar daca vei fi nevoit sa investesti mai mult initial.Daca vei alege niste materiale de calitate, procedeaza la fel si in cazul mesterilor, pentru ca o casa nu se construieste singura si ai nevoie de adevarati profesionisti care sa-ti realizeze lucrarile.Prin urmare, bate palma cu niste muncitori doar dupa ce te convingi ca sunt potriviti pentru proiectul tau.