Un nou sistem de Vanzare Online in domeniul Materialelor de Constructii prin care poti economisi sume importante, in ciuda tendintei de crestere a preturilor

Te regasesti?

Cum functioneaza piata?

1. Din perspectiva clientului care a trecut prin fiecare din experientele de mai sus. Si nu le-am acceptat.

2. Din perspectiva fondatorului unui concept simplificat de achizitie in acest domeniu care este adaptat fix pentru evitarea situatiilor de mai sus, sprijinind astfel clientul final dar si firmele care cumpara ocazional materiale de constructii.

Functioneaza simplu si eficient:

De ce ai cumpara de la noi?

Fondator Vindem-Ieftin,

Cosmin Raileanu

Sa zicem ca tu ai un job sau o afacere din care evident iti castigi banii. Hotarasti sa iti amenajezi sau sa construiesti o casa sau un sediu nou de firma, poate o hala de productie pentru afacerea ta. Atunci incepe provocarea. Ai idee cati bani pierzi?In primul rand, incepi cautarea in piata Materialelor de Constructie prin depozite sau hypermarketuri de profil chiar si online, peste tot vezi preturi, oferte sau pachete atractive de produse si servicii. La prima vedere crezi ca esti norocos ca vei avea de unde alege.Pierzi timp foarte mult numai sa analizezi preturi, timp in care iti neglijezi activitatea ta de baza din care efectiv traiesti. Mai ceri si parerea "meseriasului" sau a constructorului care "stie" el de unde sa iti cumperi produsele.De cele mai multe ori unii dintre ei nu se multumesc cu manopera si mai vor si comision de la materiale, comision care se vede in pretul pe care clientul il plateste si care este evident mai mare decat daca si le procura singur.Un alt aspect foarte important este calitatea produselor. Din cauza concurentei in comertul cu materiale de constructii, depozitele sau hypermarketurile au creat branduri proprii sau game ECO care aparent sunt bune la pret insa la o privire mai atenta vedem ca produsele sunt mai slabe calitativ, mai mici decat stasurile normale sau chiar mai subtiri. Nu iti poti da seama decat prin comparatie cu un produs CORECT.Am putea puncta si situatia in care incerci sa te duci direct la producator sa cumperi direct fara intermediari sau distribuitori care isi pun adaos. E clar ca in situatia asta cumperi MAI SCUMP.Un distribuitor sau un revanzator are discounturi la producatori, discounturi pe care tu ca si client final chiar daca ai o firma si cumperi pentru dezvoltarea ei, nu le ai, si o sa primesti un pret mai mare chiar daca te asteptai la un pret mai mic avand in vedere ca e producator.Sunt distribuitori care isi administreaza foarte bine cheltuielile de depozitare si transport si pot vinde cu preturi mai mici decat producatorul direct, dar si asa, cheltuielile cu stocurile unui depozit sunt intre 5%-17% iar in cazurile hypermarketurilor pot creste chiar si pana la 25%.Cu cat hypermarketul este mai mare, cu atat sunt mai multe cheltuieli si evident acestea se regasesc in pretul de la raft, sau intr-o calitate mai slaba.Pana acum am enumerat numai probleme si ne dam seama ca aceste lucruri vor fi si mai grave in acest an in care piata Materialelor de Constructii efectiv a explodat si producatorii nu mai reusesc sa faca fata cu livrarile catre distribuitori. Acest lucru o sa te faca pe tine ca si client final sa cumperi cu pret nejustificat de mare.Iti faci o lista cu materialele de care ai nevoie si locatia de livrare aproximativa. Noi suntem www.Vindem-Ieftin.ro Casa de Comenzi.Tratam fiecare client in functie de ce vrea sa cumpere, scurtam drumul de la producator/importator/distribuitor la clientul final prin faptul ca marfa ajunge de la acestia direct la tine sau pe santierul tau.Astfel evitam un cost destul de mare cu depozitarea, manipularea si inca un transport care s-ar regasi in pretul produsului la depozitele clasice. Livram aproape orice produs cu exceptia materialului lemnos.Nu te astepta totusi la minuni, dar daca la o lista de materiale economisiti 10 % sa zicem la 1.000 de lei nu inseamna mare lucru, respectiv 100 lei dar la o investitie de 200.000 lei 10% inseamnaVorbim aici de o medie, insa procentul poate fi diferit in functie de gama de produse dar si de preturile din zona fiecarui client.In acest link https://vindem-ieftin.ro/comenzi-livrate-gratuit/ poti vedea economiile pe care le-au facut unii dintre clientii nostri.Sfatul principal ar fi sa faci o comparatie pe intreaga lista de produse, nu doar punctual; ceri oferte si de la depozite si hypermarketuri, ca sa poti fi sigur de cea mai buna achizitie fix pe LISTA TA.Nu e obligatoriu sa cumperi de la noi, dar ai ocazia sa iti verifici preturile pe care le ai din alta parte.Comenzile noastrain Romania dupa acceptarea ofertei noastre si plata integrala a proformei. Aici puteti vedea cum se fac livrarile la clientii nostri: https://vindem-ieftin.ro/recenzii-video/ Avem in aproape 4 ani de activitate, aproximativ 12.000 de livrari efectuate si 2.000 de clienti ce cumpara in mod regulat, pe intreg teritoriul Romaniei.Oferim consultanta pentru clientii care au nelamuriri cu privire la diferite produse sau aplicari ale acestora, dar si analiza pe ofertele pe care le au deja de la alti furnizori.