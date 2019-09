Mobilier la comanda, pentru baie

Ziare.

com

Aceleasi servicii si produse de calitate, intr-o noua prezentare mai atractiva, mai intuitiva, pe www.veromobili.ro Cine este Veromobili? Pentru cei care inca nu au aflat, va spunem ca Veromobili este unul din principalii producatori de mobilier din MDF din Romania, cu peste 15 ani experienta in productia de mobilier de baie.Ce ii recomanda pe cei de la Veromobili?Veromobili detine o fabrica proprie situata pe o suprafata de 50.000 mp, din care aproximativ 7.000 mp din suprafata sunt acoperiti. Un producator care detine o fabrica proprie, o echipa tanara de specialisti, dedicata si motivata, ofera mai multa incredere clientilor sai.Folosind cele mai noi tehnologii in domeniu si cele mai bune materiale, obiectele de mobilier de baie se caracterizeaza prin design atragator si calitate. O gama diversa de stiluri si finisaje si combinatii de design personalizate si adaptate perfect fiecarui stil de viata, spatiu si nu in ultimul rand buget, definesc fiecare obiect de mobilier pentru baia dorita.Preocupati permanent de alinierea la exigentele standardelor internationale, in procesul de productie din fabrica veromobili.ro se utilizeza cele mai noi tehnici in procesul de finisare, astfel ca finisajul fiecarui obiect de mobilier este complet robotizat.Echipa de specialisti utilizeaza in realizarea proiectelor un sistem de proiectare si management al productiei complet automatizat. Succesul recunoscut este rezultatul imbinarii elementelor de design modern cu materialele de calitate si tehnologii de ultima generatie.Cand trebuie sa mobilam baia cu obiecte de mobilier realizate la comanda, este important sa stim exact ce se potriveste mai bine in spatiul pe care-l avem, ce stil si ce culoare trebuie sa alegem, ce design este mai potrivit, fara a neglija functionalitatea acestor obiecte de mobilier. Atunci este recomandat sa cerem ajutorul unor specialisti in domeniu, iar cei de la veromobili.ro, o echipa tanara si dinamica, formata din specialisti in domeniu va vin in intampinare si va ofera solutii care pot raspunde celor mai noi exigente.Mobilierul Veromobili este dedicat exclusiv acelora care doresc sa isi mobileze baia cu obiecte de mobilier de calitate, cu design modern, personalizat si adaptat perfect propriului stil de viata.Trebuie sa stii ca Veromobili ofera si servicii de transport si livrare a comenzilor, oriunde in tara, iar plata se poate face atat online cat si cash la livrare. Intra pe www.veromobili.ro, si descopera impreuna cu specialistii Veromobili, baia care se potriveste cel mai bine stilului tau de viata.