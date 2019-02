Parcului20, singurul proiect rezidential din Bucuresti cu dotari smart-home integrate

Ziare.

Situat in zona Expozitiei din Bucuresti, cel mai nou pol de dezvoltare imobiliara din Capitala, cu livrari de spatii office in suprafata de peste 180.000 de metri patrati anuntate pentru urmatorii doi ani, Parcului20, ansamblu rezidential dezvoltat de Cordia Romania, divizia de dezvoltari rezidentiale a grupului Futureal, o investitie de 40 de milioane de euro, cuprinde, in proportie de peste 50%, apartamente al caror pret se incadreaza in plafonul necesar pentru TVA 5%. Parcului20 este cel mai recent proiect rezidential din zona Expozitiei si singurul din Romania ale carui apartamente sunt echipate cu sisteme smart-home de ultima generatie inca din etapa de constructie.Configurate pentru a asigura control, securitate si economii ale consumului de energie, sistemele smart-home Gewiss pot fi adaptate oricarei preferinte personale prin intermediul aplicatiei usor de utilizat, cu interfata simpla si intuitiva.Gewiss are o experienta de aproape aproape 50 de ani in furnizarea de tehnologii pentru dezvoltari imobiliare, cu accent pe eficienta energetica si usurinta in utilizare.Fiind solutii deschise, sistemele smart-home ale locuintelor din ansamblul Parcului20 asigura si economii ulterioare, deoarece diferitele componente pot fi inlocuite, upgradate sau suplimentate cu usurinta fara a influenta restul functiilor.In plus, aceasta modularitate asigura o fiabilitate si flexibilitate ridicata, precum si timpi redusi de instalare.Lucrarile pentru cele 469 de apartamente destinate segmentului medium si medium-high vor incepe in februarie 2019, dar comunitatea Parcului20 deja se contureaza. Peste 20 de rezervari au fost semnate in ultimele doua luni, de la studiouri si apartamente cu doua camere pana la duplexuri cu cinci camere.Cu suprafete utile care pornesc de la 40 de metri patrati, apartamentele ansamblului Parcului20 sunt disponibile in peste 30 de configuratii, iar mai mult de jumatate dintre acestea se incadreaza in plafonul de pret pentru TVA 5%.Printre alte elemente diferentiatoare ale ansamblului Parcului 20 se numara gradina privata de 3.000 de metri patrati, parcare pentru biciclete, gradina yoga si echipament outdoor pentru calistenia.Parcului20 este situat intr-o zona cu acces facil la mijloace de transport in comun, precum autobuze, tramvaie si metrou.Pentru mai multe detalii si programari pentru vizionare vizitati site-ul Parcului20 sau contactati-ne la numarul de telefon 075 777 55 11