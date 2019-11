Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Ce reprezinta Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) si cand se intocmeste

Ce reglementeaza Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)

Aceasta documentatie detaliaza reglementarile urbanistice necesare in vederea construirii unui imobil.Documentatia PUD se elaboreaza din initiativa beneficiarului, costurile de proiectare si avizare fiind suportate de acesta.Astfel de documentatii se intocmesc atunci cand este specificat inaferent, sau cand se doreste detalierea de la permisivitatile si restrictiile reglementate intr-o zona.este o documentatie cu caracter de reglementare specifica prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o singura parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate.Conform Legii nr. 350/2001, el stabileste reglementari care privesc urmatoarele aspecte:- accesurile auto si pietonale;- retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;- conformarea architectural volumetrica;- modul de ocupare a terenului;- designul spatiilor publice;- reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica.Conformtrebuie sa solutioneze in detaliu:- functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;- interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);- circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si auto);- parcaje, spatii de recreere si de joaca;- echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari, modernizari, etc);- functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora, daca este cazul.Dupa aprobarease poate intocmi documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie in baza aceluiasi