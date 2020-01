Workspace Studio si-a dublat afacerile in 2019, pana la 10.7 milioane de euro

Ziare.

com

"Constanta tuturor proiectelor noastre a fost interesul remarcabil fata de ergonomie si solutii de calitate. Astfel, dinamica a fost sustinuta prin cresteri pe toate tipurile de proiecte realizate. Am avut proiecte de amploare, cu bugete mai mari decat in anii trecuti, dar si mai multe proiecte pentru companii cu un numar mai mic de angajati. Zona IMM si chiar freelancerii reprezinta un segment din economie tot mai activ si mai orientat catre amenajari de calitate si produse ergonomice", declara Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.Anul trecut, 10% din vanzarile de scaune Herman Miller au fost catre companii cu mai putin de 5 angajati, 25% catre companii cu sub 50 de angajati, iar restul de 65% catre companii mai mari. In 2019 Workspace Studio a vandut peste 5000 scaune Herman Miller, cele mai dorite modele fiind Aeron, Sayl si Mirra, precum si nou lansatul scaun auto-ajustabil, Cosm.Alaturi de scaune, printre produsele care au inregistrat cresteri semnificative in 2018 se regasesc bratele de monitor, birourile electrice ajustabile pe inaltime si solutiile acustice decorative, care pot fi integrate cu usurinta in design-ul birourilor open-space.Investitia medie intr-un post de lucru amenajat de Workspace Studio in 2019 a fost de 1300-1500 euro/angajat, in crestere cu circa 20% fata de 2018. Aceasta include scaunul, biroul si cota din spatii comune precum salile de sedinte, zonele de cooperare, conectare sau relaxare.Cel mai amplu proiect al anului 2019 pentru Workspace Studio a fost un proiect de reamenajare, in cadrul caruia o companie multinationala a avut ca obiectiv imbunatatirea mediului de lucru si a confortului angajatilor prin crearea unor spatii informale de relaxare, de conectare si cooperare. Valoarea acestui proiect s-a ridicat la 1,5 milioane de euro, spatiul fiind folosit de peste 750 de angajati ai companiei.De altel, proiectele de reamenajare si-au crescut ponderea in afacerile Workspace Studio si au generat 30% din cifra de afaceri, fata de 25% in 2018. Tendinta de a reorganiza spatiul dupa principii de ergonomie fizica si sociala s-a accentuat anul trecut, iar zonele relaxare, cadrele informale de colaborare si schimb de idei, alaturi de piesele de mobilier ergonomic -in special scaunele Herman Miller -au fost prezente in aproape toate discutiile si proiectele pe care Workspace Studio le-a realizat in 2019.Pentru a sustine cererea de proiecte, dar si anticipand tendintele din piata, in 2020 Workspace extinde portofoliul de produse si solutii. In prima parte a anului va fi disponibila o noua gama de scaune ergonomice Herman Miller - LINO, precum si portofoliul companiei daneze HAY, cumparata anul trecut de Herman Miller. In plus, Workspace Studio va adauga pardoseli, solutii acustice, tavane si alte produse arhitecturale, care completeaza portofoliul existent de mobilier si accesorii de calitate pe care il propune clientilor in cadrul proiectelor integrate de amenajari de birouri."Anul acesta cred ca vom vedea si mai multe spatii multifunctionale, adaptate la diverse activitati pe care le realizeaza angajatii - munca individuala, schimbul de idei, prezentari, contemplare, relaxare, creatie, etc.. Solutiile specifice de mobilier, de la scaune automate proiectate special pentru "shared spaces", la masute de laptop sau canapele cu rol separator vor fi din ce in ce mai prezente in proiectele noastre", spune Horatiu Didea.Avand in vedere cresterea inregistrata anul trecut, in 2020 Workspace Studio mizeaza pe o crestere a cifrei de afaceri de 10 %, la aproape 13 milioane de euro.Workspace Studio este integrator de solutii de fitout si distribuitor de mobilier de birou de inalta calitate si ergonomie si unic Authorized Accredited Partner al Herman Miller in Romania.Solutiile propuse de Workspaces sunt personalizate si integrate, la cheie, cu accent pe ergonomie, sustenabilitate din punct de vedere financiar si design centrat pe oameni si activitatile si interactiunile acestora.Fiind unul dintre putinii jucatori din piata orientat catre design human -centric, Workspace Studio este Authorized Accredited Partner al Herman Miller in Romania.Herman Miller, cel mai prestigios producator mondial de mobilier de birou, creeaza solutii inovatoare pentru a ajuta oamenii sa realizeze lucruri extraordinare in munca lor. Conceptele Herman Miller si designerii care muncesc impreuna cu Herman Miller rezolva probleme reale pentru oameni si organizatii din intreaga lume. Aceasta abordare a designului face ca Herman Miller sa fie recunoscut ca lider al inovatiei globale in mobilier de birou, accesorii si servicii ergonomice strategice. Produse Herman Miller se afla expuse in colectiile permanente ale marilor muzee din lume.