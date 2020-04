Aspecte de luat in considerare in alegerea usilor de interior si a celei de intrare

Ziare.

Acestea trebuie sa fie alese atent, tinand cont de cateva aspecte importante legate atat de functionalitate, cat si de design.Casa este locul in care petreceti cea mai mare parte a timpului alaturi de familie.Este locul unde trebuie sa va simtiti in siguranta si cat mai confortabil. Printre alte elemente, usa de intrare este un factor important ce va da siguranta.Din acest motiv, atunci cand o alegeti, nu ar trebui sa faceti economii.Facand rabat de la calitate, nivelul de siguranta oferit de aceasta va fi mult mai mic.Ce ar trebui sa luati in considerare atunci cand alegeti usa de intrare? In primul rand, trebuie sa ofere o izolare termica foarte buna.Temperatura din casa ar trebui sa se mentina, sa nu intre de exemplu aer rece de afara. Si invers, in timpul verii, sa nu intre in casa toata boarea de afara, ci sa fie racoare.De obicei, gradul de izolare termica este dat de materialul de izolare folosit pe interiorul usii.Un alt aspect de luat in considerare este izolarea fonica. Si aceasta conteaza mult deoarece nu veti dori sa auziti ficare masina ce trece prin fata casei ca si cum ati fi afara.O atentie trebuie data si finisajului exterior, care ar trebui sa fie rezistent da diferente de temperatura, dar si la zgarieturi si socuri mecanice.Pentru ca siguranta este pe primul loc atunci cand vine vorba de locuinta proprie, verificati sistemul de efractie al usii, eventual sa aiba cat mai multe sisteme de blocare.Si nu in ultimul rand, designul este si el un factor de luat in seama, pentru ca usa ar trebui sa fie in concordanta cu arhitectura casei si cu nuanta tamplariei pe care o aveti in restul casei.Majoritatea persoanelor prefera sa foloseasca pentru intrare usi metalice pentru ca sunt mai rezistente, au un grad mai mare de siguranta si le pot gasi disponibile si intr-o gama larga de culori.Ca si in cazul usii de exterior, usa de interior trebui sa ofere izolare termica si fonica.Acestea sunt absolut necesare in special atunci cand aveti un copil mic si temperatura din camera acestuia trebuie sa ramana constanta, dar si sa nu patrunda in camera lui zgomote din restul casei.Ca si estetica, usile de interior trebuie sa fie de aceeasi culoare cu restul tamplariei din casa si cu usa de exterior sau macar sa fie din aceeasi gama cromatica.Indiferent de modelul de usi dorit, fie ca aveti nevoie de usa de intrare sau usi interior , le gasiti toate la Special Doors.Magazinul online specialdoors.ro vine in ajutorul vostru cu o gama variata de modele de usi de interior si de intrare, menite sa satisfaca si gusturile celor mai pretentiosi clienti.Sunt atat de multe modele si culori disponibile incat va va fi greu sa va decideti!Avand o mare experienta pe piata si punand calitatea pe primul loc, Special Doors este ceea ce aveti nevoie!