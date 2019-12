5 pasi pentru a alege placile ceramice potrivite in casa ta

Ziare.

Alegerea gresiei si faiantei potrivite presupune multa atentie, atat prin prisma efortului financiar, cat si al montajului costisitor.Pentru a fi sigur ca faci alegerea potrivita urmareste acesti 5 pasi:Placile ceramice diferite sunt potrivite pentru scopuri diferite. De exemplu, unele placi sunt proiectate doar pentru perete, altele pentru podele si altele pot fi folosite pentru ambele. Unele placi pot fi chiar utilizate si la exterior.Pe langa aceste detalii, este important sa va ganditi si la efectul pe care doriti sa-l creati. Daca doriti un aspect unitar, puteti utiliza aceleasi placi atat pe pereti cat si la nivelul pardoselii sau in nuante foarte asemanatoare. Pentru a crea un efect dramatic puteti combina placi cu texturi diferite sau finisaj diferit.Culoarea placilor de faianta va avea un impact imens asupra aspectului camerei tale. Aici apare intrebarea de unde stiu ce nuante sa aleg? Iata cateva sfaturi simple:* Toate placile albe creeaza impresia de spatialitate si luminozitate - ceea ce le face ideale pentru a face o camera mica sa para mai mare (precum baia, de exemplu). Dezavantajul este ca pot fi greu de pastrat curate.* Placile gri inchis sau negru vor aduce un plus de efect dramatic spatiului. Daca proportiile sunt gresit alese si iluminatul este deficitar atunci incaperea respectiva ar putea parea prea intunecata.* Daca iti doresti sa obtii un efect de relaxare, tonurile neutre sunt o alegere sigura. Placi crem, bej sau cu aspect de piatra naturala vor conferi un plus de calm amenajarii. Tonurile mai calde, precum teracota, vor da un aspect mediteranean. Pentru un efect de glamour, placile cu finisaj metalic reprezinta o optiune potrivita.Vei dori, de asemenea, sa te gandesti la culoarea chitului pe care il vei folosi. Pentru un efect impecabil, placile mari cu chit asortat reprezinta solutia optima. Daca doresti ca gresia sau faianta sa iasa in evidenta, mizeaza pe un chit in ton inchis sau colorat. Pentru o faianta alba, optiunile sunt aproape nelimitate.Urmatorul pas este alegerea corecta a proportiilor. Marimea placilor ceramice conteaza in masura impactului pe care doresti sa il obtii in locuinta. Foloseste placi mai mari daca doresti un efect de camera mai mare.Placile mici sau cele tip mozaic sunt ideale pentru suprafete care nu sunt perfect drepte. Placile dreptunghiulare te pot ajuta sa creezi un efect de largire intr-o camera mai ingusta - daca placile sunt asezate in partea cea mai ingusta a camerei. Placile patrate sunt potrivite in locuintele moderne.Analizeaza proportiile camerei. Daca nu esti sigur, urmareste regula simpla: placi mai mari pe podea si mai mici pe perete; sau de aceeasi dimensiune atat pe perete, cat si pe podea. Evita pe cat posibil placile mici pe podea si pe cele mai mari pe perete pentru ca risti sa creezi un efect disproportional.Daca iti doresti un design mai deosebit, poti utiliza un model indraznet pentru placile ceramice din casa ta. Sunt perfecte pentru a aduce un plus de personalitate spatiului, fie printr-o zona de legatura intre spatii precum banda dintre corpurile de mobilier din bucatarie sau pentru a delimita discret o functiune intr-un spatiu deschis.Placile ceramice cu model reusesc sa creeze adesea un impact mare in zonele banale. De exemplu, gresia cu imprimeu pacaleste ochiul sa creada ca exista mai mult spatiu pe podea decat in realitate - un efect wow intr-o casa mica.Daca doriti un aspect minimal, atunci mizeaza pe placi simple, dar nu plictisitoare! Alege placi cu textura sau cu finisaj cu un grad de luciu ridicat. De exemplu, placile cu finisaj mat creeaza un efect deosebit in contrast cu alte piese lucioase cum ar fi corpurile de bucatarie.Modelele de faianta patchwork sunt foarte populare in amenajarile contemporane, precum cele de tip scandinav. Cu imprimeu alb-negru sau alb-gri, aceste combinatii sunt usor de asortat. Insa, acestea nu sunt singurele variante disponibile. Exista si optiuni colorate, cu imprimeuri geometrice, florale, de inspiratie etnica. Tocmai din acest motiv al diversitatii, iti recomandam un plus de grija in ceea ce priveste asortarea.Desi exista seturi gandite sa fie impreuna folosite, acest tip de finisaj este de impact atunci cand este folosit fie doar in placarea peretelui, fie doar in placarea pardoselii.