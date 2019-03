Afla de ce merita sa alegi rafturi de perete pentru locuinta ta!

Ziare.

Alegerea unor rafturi de perete suspendate , in detrimentul unor piese de mobilier grele, presupune o lista substantiala de avantaje - de care trebuie sa tina cont persoanele care urmeaza sa isi decoreze caminul.Unul dintre cele mai mari avantaje ale utilizarii unor rafturi de perete suspendate este acela ca, datorita lor, incaperile in care sunt amplasate iti pastreaza simplitatea, dar raman moderne totodata.Rafturile au fost create pentru a oferi tuturor tipurilor de spatii un stil minimalist, accentuand eleganta pieselor de mobilier situate in jurul lor. De asemenea, ele evidentiaza si frumusetea obiectelor pe care le sustin, de la vaze si albume foto, pana la seturi de pahare si farfurii.Un alt avantaj al etajerelor este acela ca pot fi folosite in orice incapere din casa. In dormitor, rafturile trebuie montate pe peretele opus celui unde se afla patul, urmand a gazdui cartile preferate sau ramele foto.In bucatarie, rafturile pot fi aranjate aproape de aragaz, pentru a avea mereu la indemana ustensile necesare pentru gatit, asa sunt spatulele, de exemplu. Cat despre sufragerie, aici rafturile pot fi organizate pe unul dintre peretii liberi - sub nicio forma nu trebuie plasate deasupra canapelei!Nu in ultimul rand, rafturile pot fi folosite chiar si in baie sau pe balcon, acolo unde se dovedesc a fi extrem de practice, pentru ca ajuta la depozitarea unor obiecte pe care toata lumea le foloseste, incepand de la detergenti, geluri de dus sau, in cazul balconului, pentru a pune ghivecele cu flori, galetusa cu carlige sau diverse alte obiecte care sunt folosite mai rar.Cei care sunt in cautarea unor etajere pot alege fie rafturi din lemn, fie modele metalice, in functie de locul in care urmeaza sa le amplaseze, dar si in functie de greutatea pe care planuiesc sa o puna pe fiecare dintre aceste rafturi.In magazine exista foarte multe modele interesante de etajere din lemn , intrucat acest material se poate sculpta foarte usor. In acelasi timp, insa, modelele metalice sunt moderne, usor de folosit si dau un aspect foarte interesant incaperilor in care sunt plasate, fiind si ele optiuni bune.Spre deosebire de bibliotecile mari si voluminoase, rafturile sunt foarte usor de montat acasa, nefiind necesara prezenta unui specialist. Cu ajutorul unui minim de ustensile, oricine poate monta etajerele in incaperile din casa, exact acolo unde isi doreste.Mai mult, cu ajutorul mai multor rafturi suspendate se pot crea design-uri foarte interesante, care sa se potriveasca perfect cu restul pieselor de mobilier din living, bucatarie sau dormitor.Dincolo de gama variata de modele, rafturile sunt disponibile in foarte multe culori, astfel incat sa se plieze pe dorintele tuturor. Modelele in nuante neutre se potrivesc perfect in orice incapere, indiferent de celelalte obiecte de mobilier.In schimb, cei care doresc sa-si creeze o locuinta excentrica, iesita din comun, se pot indrepta spre rafturi foarte colorate, cu mentiunea ca trebuie sa aiba grija la nuantele care se gasesc in restul decorului.Nu in ultimul rand, rafturile de perete sunt mult mai putin costisitoare decat dulapurile sau bibliotecile. Astfel, daca cineva se plictiseste de ele la un moment dat, le poate schimba, pentru a oferi locuintei o noua imagine, insa fara a cheltui sume prea mari.Lista avantajelor folosirii rafturilor este mult mai lunga, insa elementele de mai sus constituie principalele motive pentru care persoanele care isi decoreaza sau redecoreaza locuinta trebuie sa se indrepte catre aceasta varianta. Astfel, incaperile de acasa vor arata excelent si vor fi, in acelasi timp, practice!