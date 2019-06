Confortabil si elegant. Cum alegi canapeaua perfecta

Ziare.

com

Dimensiunile, longevitatea, stilul si confortul sunt cateva dintre lucrurile care trebuie luate in calcul atunci cand vrei sa investesti intr-o canapea noua. Altfel, e posibil sa te trezesti cu un produs care nu este potrivit pentru tine si sa fi pierdut timp si bani.Ca sa nu risti sa te confrunti cu o astfel de situatie nefericita, iti vom spune care sunt sfaturile expertilor Henderson cu privire la alegerea canapelei potrivite:Cu totii visam la o casa mare, spatioasa, insa avem parte de asa ceva? Un apartament obisnuit de bloc nu ne va permite cel mai probabil o canapea de dimensiuni foarte generoase si chiar daca ar incapea, totul va parea inghesuit si ea mult mai mica decat este de fapt. Astfel, daca nu ai prea mult loc, e de preferat sa alegi o canapea fara cotiere, deoarece va face camera sa arate mai mare decat este.Si chiar daca se intampla sa ai o camera de zi relativ mare, tot va trebui sa decizi cat spatiu doresti sa fie dominat de canapea. Nu uita de alte obiecte de mobilier pe care le vei avea probabil in camera, cum ar fi masa de cafea, comoda TV, dulapuri si chiar si scaune. De aceea, e important sa calculezi foarte bine inainte de a alege.In cazul in care livingul este si camera de dormit sau te astepti oricand la musafiri care raman peste noapte, recomandarea este sa te indrepti catre canapele extensibile . Acestea au acel atu care, prin intermediul unui sistem special, le face din mici, mari. Adica le transforma intr-un pat dublu, perfect pentru a gazdui in el oaspetii.Nu uita: tu si ai tai veti folosi canapeaua in fiecare zi cativa ani buni de acum incolo. Iar daca ai si copii mici trebuie sa te gandesti foarte bine la materialul din care este realizata aceasta.Practica a demonstrat ca cele mai potrivite pentru familiile cu copii sunt canapelele din piele. Acestea se curata mult mai usor, cu o laveta inmuiata in apa. Iar daca ai si animale de companie, e de preferat sa eviti tesaturile din lana, satinul sau catifeaua si chiar pielea, intrucat ar putea fi zgariate de gherutele cainelui sau ale pisicii.In medie, durata de viata a unei canapele este cam de sase-sapte ani. Dincolo de faptul ca se deterioreaza in timp, modelul sau e posibil sa se perimeze. Totusi, iti vei dori sa te bucuri de acest bun cat mai mult timp posibil si in niciun caz nu vei accepta ideea ca s-a stricat dupa nici doi ani de utilizare.De aceea este important sa alegi cu foarte mare atentie producatorul. Dialma Brown, Eichholtz, Milano Bedding, Tom Dixon sunt branduri de canapele care ofera garantia longevitatii.Apoi, mai tine cont de un aspect. Atunci cand alegi o canapea extensibila , sistemul care permite intinderea si restrangerea ei trebuie sa fie unul calitativ, pentru a nu ceda rapid.E foarte important la o sofa sa arate bine, dar si sa te faca sa te simti minunat atunci cand te asezi pe ea. Cand o alegi, gandeste-te ca in viitorul apropiat ea va reprezenta locul pe care te vei tranti atunci cand vii obosit de la munca, dar si locul in care iti vei aduna prietenii pentru o seara de film sau de povesti fara sfarsit.Ai grija ca ea sa se integreze bine in atmosfera din casa, sa se potriveasca cu restul mobilierului, dar si sa fie moderna. Henderson.ro este un magazin online cu o mare experienta in comercializarea canapelelor atat pe plan local cat si peste hotare.Va propunem o vizita la showroom-ul nostru unde puteti selecta dintr-o gama vasta de tesaturi, pornind de la preturi accesibile oricarui buzunar.Daca timpul nu va permite, Henderson.ro va sta la dispozitie si pe e-mail unde raspundem cu drag tuturor mesajelor in cel mai scurt timp posibil.