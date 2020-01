Criza imobiliara: Vinzi acum, cumperi la toamna. Sau viceversa?

Ziare.

Va povesteam anul trecut pe vremea asta de vecina mea, ramasa "pe stoc" cu un apartament cumparat in 2007, inainte de criza, si care ma tot intreba daca sa vanda sau nu. Mi-a zis zilele trecute ca a vazut la noi pe Anuntul Telefonic ca apartamentul ei de doua camere din Titan se apropie de suma cu care l-a luat acum 12 ani, mai exact a sarit binisor de 62.000 de euro.Nu stie daca sa se bucure sau nu, pentru ca a mai trait perioada asta: credea ca o sa-si dubleze valoarea, dar a venit criza si i-a muscat din pret. Intre timp si-a scos ceva bani pe el, din inchiriere, desi a avut ghinion la un moment dat cu niste chiriasi care i l-au devastat si a trebuit sa bage in renovare, cat a scos pe chirie intr-un an. Acum e speriata ca iar vine criza si iar ii scade valoarea.In acelasi timp, un nepot venit la munca aici, din provincie, ma intreaba daca ar face bine sa schimbe chiria pe care o plateste in Crangasi, pe o garsoniera in care sta cu iubita, cu o rata la banca pentru un apartament in programul "Prima casa". Zice ca si-a facut socotelile si iese cam tot pe acolo.M-am simtit vinovat ca nu le pot oferi niste sfaturi celor din preajma mea, asa ca m-am apucat sa discut si eu cu niste oameni mai priceputi, doi agenti imobiliari batrani si un analist financiar.Dupa ce m-am lamurit ca nici ei nu prea stiu ce va urma, m-am apucat sa studiez statisticile oficiale. De acolo reiese ca parca nici anul asta nu vine apocalipsa.Guvernul a anuntat, doar pe vorbe deocamdata, ca o sa dea 2 miliarde de lei pentru Prima casa si anul asta, urmand sa mai diminueze fondurile din 2021. Totusi, mai devreme de martie e putin probabil sa inceapa sa functioneze din nou programul, asa ca pana atunci piata tremura, iar agentii imobiliari chibiteaza pe margine.Un prieten din facultate, care face analize financiare pentru straini, imi zicea deunazi ca ar vrea sa vada si el de unde va scoate guvernul banii si pentru Prima casa, ca situtia e "destul de groasa" din punct de vedere al banilor de la buget.Domnul Nelu intermediaza imobiliare de la inceputul anilor 2000. Cand am vorbit de sarbatori, urandu-ne reciproc inca un an de impliniri marete, mi se plangea ca n-are suficienta marfa cata cerere are.Acum avea alta ingrijorare. Ca cresc preturile accelerat si asta arata ca vine criza.zice.E bine pentru tine, zic, gandindu-ma la comision.Clientii lui nu asteapta dupa Prima casa, au bani de credite ipotecare, dar domnul Nelu e totusi ingrijorat ca si anul asta incepe schiopatand programul care a scos piata imobiliara din criza acum zece ani si asigura bunastarea unei parti mari din economia romaneasca.Din statisticile noastre , de la Anuntul Telefonic, reiese ca preturile caselor au crescut in 2019 in medie cu 3% la garsoniere, apartamente cu 2-3 camere, si cu 25% la case si vile. Practic casele si vilele au ajuns acum la preturile pe care le aveau in 2008. La finele lui 2019 au ajuns la peste 250.000 de euro, fata de 190.000 de euro cat erau la inceputul anului.Pe cartiere, cele mai mari cresteri le-au inregistrat garsonierele din zona Garii de Nord-Grivita (crestere cu 40%), cele de la Universitate-Kogalniceanu (crestere cu 33%), Baneasa (23%) si Stefan cel Mare-Tei (crestere cu 20%). S-au scumpit cu 10% garsonierele din Victoriei, Titan-Dristor, Colentina-Obor, Iancului, Pantelimon. S-au mai ieftinit cele din Alba Iulia-Decebal, 13 Septembrie, Bucurestii Noi, Rahova si Mosilor.Apartamentele cu 2 camere, s-au scumpit cel mai mult in Piata Alba Iulia (15%), Bucurestii Noi (12%), Titan-Dristor (10%) si Iancului si Mosilor (tot cu 10%). Au scazut cu acelasi procent apartamentele din Vitan, Gara de Nord si Baneasa.Domnul I., agent imobiliar cu state vechi, are o viziune usor apocaliptica a noului an. El zice ca practic criza a inceput din 2019 si ca acum ne aflam pe toboganul ei.Mi se pare ca domnul I. e cam pesimist si-i spun ca desi eu nu am acces la statisticile notariale, ca el, pot sa ma uit pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si sa vad ca numarul tranzactiilor imobiliare e in crestere constanta, iar in 2019 fata de 2018 a intregistrat chiar un salt maricel. Numai la Bucuresti-Ilfov au fost peste 140.000 de tranzactii fata de peste 125.000 in 2018. Deci unde e scaderea aia?, imi zice profetic domnul I.Si atunci, il intreb, ce sfat sa-i dau eu vecinei, dar nepotului? Ea sa vanda acum, cat e pretul sus, iar el sa cumpere la toamna, cand o fi mai ieftin? Dar fara Prima casa, de unde sa ia, saracul, avans de 20%?Deci, dragi romani, vindeti acum daca aveti ce si cumparati la toamna, daca aveti cu ce. Sau viceversa. Oricum numai Dumnezeu stie cum e bine. Si politicienii, ca daca ne uitam in declaratiile lor de avere, vorba domnului I., pare ca multi se pricep binisor la piata imobiliara. Si nu uitati, cele mai noi oferte le gasiti pe Anuntul.ro