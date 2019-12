Dupa finalizarea primei faze a ansamblului Atria Urban Resort, dezvoltatorii inoveaza piata imobiliara cu primul atelier comunitar de placemaking

Ziare.

com

Impartiti in echipele Cor Meum, PlaySmart, Rolis si Supreme Team, viitori proprietari au propus solutii inovatoare precum platforma virtuala de comunicare, programul de evenimente si activitati recreative, solutiile smart de depozitare, metodele facile de acces in complex si chiar construirea unei statii de incarcare a masinilor electrice. Cu performanta energetica de clasa A, spatii verzi proiectate de un peisagist francez si o piscina moderna, ansamblul rezidential Atria Urban Resort a ajuns la finalul fazei 1 de dezvoltare.Langa lacul Straulesti, in vecinatatea Colosseum Retail Park si prin extinderea lui, unui viitor mall cu sali de cinematograf, magazine si sala de sport, o noua adresa isi face aparitia, in peisajul proiectelor rezidentiale moderne care dau o noua fata Capitalei. Ansamblul rezidential Atria Urban Resort a ajuns la finalul fazei 1 de dezvoltare si a obtinut incadrarea in clasa A de performanta energetica. Cladirea este finalizata, iar in aceasta perioada are loc inspectia dezvoltatorului, in paralel cu lucrarile de curatenie, atat in apartamente , cat si pe intreg cuprinsul ansamblului.Caile de acces sunt proaspat asfaltate si parcarile tocmai au fost finalizate. Din punctul de vedere al utilitatilor, procedurile au intrat in linie dreapta, odata cu demararea montarii contoarelor de apartamente si cu programarea racordarii la reteaua de gaze. Contractul de executie cu Apa Nova , pentru racordarea la reteaua de alimentare cu apa, a fost semnat cu un termen de 30 de zile pentru finalizarea lucrarilor. Receptia constructiilor a fost realizata la mijlocul lunii octombrie, dupa intocmirea notificarilor inaintate catre Primarie, ISC si ISU. Pe zi ce trece, complexul se apropie de momentul cand noii proprietari se vor muta.Urmatoarea etapa este reprezentata de operatiunile de intabulare, dezmembrari si apartamentare pentru apartamente noi , a caror definitivare va avea loc pana la finalul lunii noiembrie. Garantia executiei tehnice solide este oferita de structura de rezistenta din cadre de beton armat si placi cu o grosime de 15-20 cm. Peretii exteriori din caramida Wienerberger - Porotherm de 25 cm, cei de compartimentare a apartamentelor, cu o grosime de 30 cm, precum si cei dintre camere, de 11,5 cm, asigura o eficienta termica exemplara. Confortul va fi asigurat cu ajutorul incalzirii in pardoseala Kermi, Elvetia, al centralei termice Veissmann Vitodens 050, al parchetului laminat Egger si al tamplariei Pinum.Strategiile de placemaking elaborate prin colaborarea viitorilor locatari si inspirate de principiile activistei Jane Jacobs urmaresc atingerea unei inalte calitati a vietii si a unei bune vecinatati. Baza atelierului a constat in teme de urbanism participativ, cum ar fi managementul spatiilor comune, siguranta locatarilor de toate varstele, reciclarea deseurilor, accesul catre destinatii de agrement, animale de companie si relatii sociale. Dezvoltatorul lucreaza la detaliu cu specialisti care implementeaza, alaturi de locatarii deja implicati in acest proces, pasii fondatori pentru comunitatea Atria. Procesul cuprinde o serie de masuri prin care oamenii aduc valoare locului sprijiniti de echipa Atria.Din punctul de vedere al designului , s-a pus accentul pe incadrarea in specificul zonei si pe respectarea regimului mic de inaltime, dar si pe formarea unor spatii protejate prin formele cladirilor, construirea la scara umana si crearea unor spatii mari si deschise. Acestea nu doar respecta, ci chiar depasesc recomandarile internationale, care prevad o distanta de minimum 22 de metri intre cladiri. Cu intervale ce variaza intre 30 si 75 de metri (sau chiar mai mari), cladirile din ansamblul Atria Urban Resort asigura intimitate optima si un acces facil pe artera principala.