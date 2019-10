Eficienta energetica si functionalitate sporita, prin proiectele pentru case mici de la Smart Home Concept

Ziare.

Sunt o recomandare si din partea specialistilor Smart Home Concept, fiind vazute ca o solutie ideala mai ales pentru familiile la inceput de drum: ofera intimitate, sunt confortabile si practice si se pot utila complet, cu toate cele necesare pentru un trai corespunzator, de calitate.Mici si cochete, casele mici sunt locuinte de vis pentru multi romani. Cu ajutorul unei echipe de proiectare, arhitecti si ingineri specialisti, este de departe si unul realizabil. Mic este un considerent al ordinii in arhitectura contemporana.Miniaturizarea locuintelor atat din dorinta de a duce un trai mai simplist, cat si pentru a reduce din cheltuielile de intretinere este un trend care prinde tot mai mult contur.In atentia publicului sunt serviciile oferite de Smart Home Concept, indeosebi cele care vizeaza proiecte case mici , motivele fiind deosebit de transparente. Acestea par sa reprezinte raspunsul multora la nevoile reale pe care le au privind traiul, dar si dorinta de a avea la dispozitie numai spatiul locativ pe care chiar l-ar folosi.Smart Home Concept subliniaza in randurile urmatoare cateva dintre avantajele de care vin insotite si care sunt motivele pentru care creste interesul astazi vizavi de proiectele de case mici.Cei mai multi sunt incantati de ideea de a avea o casa mica, la curte. Deja primul pas spre cheltuieli mai mici este facut prin faptul ca locuinta va ocupa un spatiu util redus. Constructia in sine va implica costuri mai mici.Deja preferintele contureaza favoritele ca fiind casele mici, care ocupa doar nivelul parterului. Pentru cei care se orienteaza dupa astfel de proiecte, Smart Home Concept a pregatit in portofoliul online modele de proiecte case mici diverse.Se pliaza cu succes si pe bugetele restranse, ceea ce incanta pe cei care se orienteaza dupa astfel de servicii. Sunt special concepute pentru a satisface cerintele privind functionarea, dar si modernitatea.In functie de dorintele fiecaruia, dar si de necesitate, atunci cand proiectele disponibile pe care le poate pune la dispozitie echipa Smart Home Concept nu corespund intocmai cu ceea ce isi imagineaza clientii, expertii pot interveni.Oricine viseaza sa lase o tusa personala asupra locuintei, astfel ca proiectele de casa mici pot fi unicate, se pot personaliza dupa nevoile fiecarei familii.Oricum ar fi in conceptia beneficiarilor casa visurilor, ca pastreaza influente traditionale fara varsta sau ca este mai degraba o reprezentare inedita a unei case contemporane, cu accente moderne, sunt idei ce pot fi materializate cu ajutorul expertilor si a cunostintelor detinute de ei.Echipa despre care cei interesati pot afla mai multe pe smarthomeconcept.ro, pune deja de ani buni bazele caselor romanilor, oferind de fiecare data rezultate conform cu asteptarile.Acolo unde este necesar, specialistii pot interveni cu solutii, respectiv cu sugestii care sa contribuie la conturarea casei visate. Poate fi un caz o locuinta care nu mai corespunde cu nevoile familiei, in sensul ca aceasta creste in numarul de membri.Avantajul caselor mici, fara etaj este ca permit astfel de modificari fara prea mari batai de cap. Extinderea este o posibilitate, deci iata un alt avantaj al acestui trend infloritor, fapt ce ar fi mai dificil de realizat in cazul vilelor, de exemplu.Detaliile despre ce camere va cuprinde un astfel de proiect, luand ca exemplu unul disponibil pe smarthomeconcept.ro, sunt transparente. Intra in calcul dormitorul, bucataria si grupul sanitar.Spre exemplu, pe o suprafata utila de 108,50 m2, o varianta este o locuinta cu 3 dormitoare, 2 bai, hol de acces, living, bucatarie si loc de servit masa, alaturi de o camera tehnica.Modificarile pot presupune adaugarea unui garaj, raportat la cum e prevazut in proiect, a unui subsol spre exemplu. Se poate interveni si asupra compartimentarilor interioare. Diverse finisaje pe fatade, invelitoare pentru acoperis sau alte astfel de schimbari pot fi luate in calcul.Specialistii Smart Home Concept vin cu solutii in ceea ce priveste tema de arhitectura, pentru a garanta stabilitatea si siguranta proiectelor. Spre exemplu, in cazul unor modificari ale proiectelor concepute de ei, nu vor exista costuri suplimentare atunci cand este vorba despre aceeasi suprafata construita.Mai multe informatii cu privire la astfel de proiecte, respectiv despre avantajele caselor mici sunt disponibile pe smarthomeconcept.ro.