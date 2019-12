Facturi mai mici la utilitati atunci cand stai la casa - ce investitii sa faci

Ziare.

Chiar daca la inceput investitia este mare, este indicat sa te gandesti la felul in care o poti amortiza in timp. Acest lucru se vede, printre altele, in facturile pe care le platesti pentru utilitati. Iata care ar fi cateva dintre modalitatile prin care poti face economii lunare:Una dintre cele mai eficiente metode prin care economisi bani la facturi in ceea ce priveste energia electrica sau termica este sa investesti in panouri solare Poti alege panouri fotovoltaice, care absorb energia solara si o transforma in energie electrica, sau poti sa optezi pentru cele termice care, tot cu ajutorul energiei de la soare, iti asigura apa calda si chiar iti pot incalzi locuinta.Aceste panouri solare pot fi folosite in combinatie cu alte sisteme de incalzire, dupa cum este mai potrivit pentru tine.Inainte de a monta un astfel de panou solar (sau mai multe, in functie de dimensiunile casei tale si de nevoile pe care le ai), asigura-te ca te-ai consultat cu specialistii in domeniu, pentru ca exista mai multe tipuri si trebuie sa vezi care este cel adecvat pentru tine.Indiferent ce model alegi, retine ca materialele din care sunt realizate panourile solare sunt facute sa dureze cel putin 20 de ani si, in plus, sunt prietenoase cu mediul inconjurator.Facturile la energia electrica pot fi reduse si daca investesti in sisteme de iluminat inteligent. Este vorba, de exemplu, despre becurile LED care pot fi controlate cu ajutorul unor aplicatii direct de pe smartphone, astfel incat sa se stinga si sa se aprinda exact atunci cand doresti.In plus, poti folosi senzori pentru lumina sau miscare si sa optezi pentru un mecanism inteligent care iti controleaza si storurile. In felul acesta, este detectata cantitatea de lumina naturala din incaperi si, in functie de aceasta, sistemul regleaza luminozitatea instalatiilor de iluminat si ridica sau coboara jaluzelele. Astfel, aerul conditionat si lumina artificiala vor fi folosite eficient.Apoi, expertii spun ca cel mai mare avantaj al LED-urilor este durata lor de viata, estimata la 50.000 de ore de functionare. Cu alte cuvinte, un LED care lumineaza opt ore pe zi poate dura 17 ani, consumand 300 kWh.Atentie insa! Nu toate modelele de pe piata sunt certificate pentru o durata de viata de 50.000 de ore, aceasta fiind o cifra maximala. Luand acest reper, un LED e de 25 de ori mai eficient fata de un CFL, de exemplu.Mai ales in timpul sezonului rece, facturile la gaz sau la curentul electric pot fi o provocare, pentru ca vrei sa asiguri o temperatura optima in casa. Ca sa eviti, pe cat posibil, costurile inutile, specialistii au cateva recomandari pentru tine.Iata care sunt acestea:- pentru a putea mentine caldura in interior;- toate conductele care trec prin casa trebuie verificate pentru a nu exista scurgeri, iar apa folosita la incalzire sa nu se iroseasca;- specialistii de la National Institute of Health recomanda ca umiditatea din spatiile inchise sa fie intre 40-70%;- o alta verificare pe care ar trebui sa o faci periodic este sa vezi daca usile si ferestrele se inchid etans.Atunci cand nu folosesti electrocasnicele, este recomandat sa nu le lasi in stand-by, ci sa le scoti din priza, mai ales atunci cand lipsesti de acasa mai mult timp.Ca sa consumi cat mai putina energie, investeste in masini de spalat rufe sau vase, frigidere si congelatoare care sunt eficiente energetic. Chiar si asa, ca sa poti face economii reale, e bine sa nu pornesti masina de spalat daca nu este plina.De asemenea, atunci cand folosesti aragazul, incearca sa gatesti sau sa incalzesti mancarea in vase care au acelasi diametru cu cel al arzatoarelor acestuia, pentru a nu se irosi energia.Asadar, atunci cand stai in casa la care ai visat si te bucuri de confortul pe care ti l-ai dorit, ai la indemana si cateva metode prin care poti reduce costurile la utilitati.Investitiile in panouri solare, in sisteme de iluminat eficiente, folosirea corecta a electrocasnicelor si izolarea casei sunt doar cateva dintre metodele care te ajuta sa faci economii lunare la facturi.