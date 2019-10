Incuietorile sunt din ce in ce mai complexe. Cum le deblochezi in situatiile urgente?

Ziare.

Daca pana nu demult singurele variante prin care putea fi incuiata o usa erau diverse lacate si incuietori ce functionau pur mecanic, astazi exista incuietori electronice extrem de complexe.Cei care doresc sa aiba siguranta maxima acasa pot sa opteze pentru usi care se deschid cu telecomanda, prin diverse coduri sau chiar cu amprenta.Problema apare atunci cand o astfel de usa se blocheaza. Deblocarea usilor moderne este destul de dificila, fiind aproape imposibila spargerea ei in mod clasic.Conform expertilor de la The Lock Boss , atunci cand se blocheaza o usa trebuie sa fie urmati cativa pasi:- Trebuie sa se apeleze la firma care a instalat usa. Este un prim pas care poate sa rezolve rapid toata situatia. In cazul in care nu se mai cunoaste firma sau pur si simplu nu se ocupa de lacatuserie, ci doar de montaj, este bine sa se treaca la urmatorii pasi;- Trebuie sa se identifice tipul de incuietoare. Chiar si in cazul usilor ce se deschid prin sisteme moderne, inchiderea se face printr-un zavor sau un sistem de blocare prin maner. Atunci cand este stiut tipul de incuietoare, se poate gasi mult mai repede o firma care sa rezolve problema;- Trebuie sa se evite fortarea cheii in butuc sau fortarea usii. Totusi, este bine sa se verifice daca butucul ii permite cheii sa intre si sa se roteasca;In general, solutia lacatusului este cea mai buna in mai multe situatii (deblocare lacate, deblocare usi sau deblocare masini). Exista si situatii in care este aproape imposibil sa fie chemat un lacatus. In astfel de situatii se pot urma alte cateva reguli.1. Utilizarea unui spray degripant. De multe ori, usile se blocheaza din cauza partilor ruginite. Un spray degripant poate elimina rugina si debloca usa;2. Gaurirea butucului. Cu o dalta, un ciocan si un spiral gros se poate gauri butucul. Aceasta solutie nu este valabila si la incuietorile electronice, insa. NU trebuie gaurit inca de la inceput butucul. Exista si situatii in care acesta nu se afla in pozitia corecta, ceea ce necesita doar repozitionarea lui prin lovirea cu un ciocan;3. Folosirea metodelor clasice, precum agrafa de par. Oricat de greu ar fi de crezut, o agrafa de par poate ajuta la deblocarea incuietorii prin simpla invartire in aceasta.Blocarea unei usi trebuie sa puna semne de intrebare si sa duca la cateva actiuni ulterioare. Astfel, o usa blocata are nevoie de schimbarea incuietorilor pentru a se evita astfel de situatii.De asemenea, cei care au trecut printr-o astfel de experienta trebuie sa aiba mereu la indemana numarul unui lacatus bun care ii poate ajuta in situatii neplacute.