Unde gasesti mobila si decoratiuni deosebite pentru casa

Este recomandat un designer, dar sugestii poti gasi usor pe diferite bloguri sau mai rapid pe pinterest.com.In mare parte insa in Romania oferta e cam acceasi si e mai greu sa gasesti furnizori de produse "altfel". Unul din site-urile care te pot ajuta este MobilaDecoratiuni.ro. Aici gasesti mobila si decoratiuni alese cu grija, vandute de mai multi furnizori. Produsele sunt structurate pe categorii intuitive si sunt usor de gasit. Poti gasi mobila cu aspect retro / vintage sau industrial, solutii de depozitare inteligente si cu aspect placut, dar si decoratiuni peste care e foarte putin probabil sa le vezi in alte case. Numai sectiunea cu produse pentru 'Living' contine 3000 de produse si poti gasi canapele si pufuri intr-adevar speciale.Nu rata nici sectiunea pentru " Gradina " unde sunt cateva balansoare si banci dar si perne foarte frumoase. Filtrarea dupa culoare te ajuta sa gasesti rapid exact produsul care iti lipseste pentru a completa "puzzle-ul".Iti dorim success la cautari si nu in ultimul rand "distractie placuta!".