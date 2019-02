Acces gratuit la un targ imobiliar in acest weekend. Detalii in articol!

Spune parola ZIARE.COM la intrare si vei avea ACCES GRATUIT!

Cauti un apartament sau o casa? Te anuntam atunci ca Salonul Imobiliar vine cu cele mai bune oferte la inceput de an, cu o multime de lansari de proiecte in mai toate cartierele bucurestene, dar si cu suficiente bonusuri pregatite de catre dezvoltatori, precum locuri de parcare, mobilier pentru toata casa si chiar taxe notariale incluse.Pentru investitori acest eveniment este, de asemenea, important, caci acestia pot afla care sunt zonele cele mai dinamice si ce pachete pregatesc expozantii la achizitionarea a doua unitati locative, de exemplu.Organizatorii promit ca vor oferi cadrul in care sa petreci cel putin o jumatate de zi cel putin in cadrul evenimentului si nu doar cateva minute. Acestia ne asigura ca stiu ca decizia achizitiei unei proprietati nu este una facila si de luat in fuga.Cele mai cautate apartamente raman cele cu doua si trei camere. Pentru a livra produse solvabile, dezvoltatorii planifica apartamente cu suprafete medii cuprinse intre 50-55 mp pentru unitatile cu douaacamere, si 70-75 mp pentru cele cu trei.Cele mai apreciate sunt cele bine compartimentate, care beneficieaza de spatii de depozitare.In contextul aglomerarii urbane si a traficului aglomerat, clientii cauta solutii de micsorare a timpului petrecut intre birou si casa. Zona, in stransa corelatie cu pretul, devine astfel cel mai important criteriu de alegere a locuintei.O zona buna, bine deservita de mijloace de transport in comun, in special metrou, cu facilitatii medicale, educationale si de petrecere a timpului liber in imediata apropiere aduce un standard de locuire mai bun, iar cine vrea sa beneficieze de toate acestea trebuie sa plateasca in plus.Se observa o tendinta in crestere pentru dezvoltarea de comunitati cu numeroase facilitati pentru rezidenti: parcuri private, cluburi dedicate - lectura sau diverse evenimente - expozitii de arta sau cursuri de parenting-, si servicii complementare cum ar fi cafenele, sali de fitness sau farmacii., ansamblul binecunoscut din zona Aviatiei, se extinde. Point Development lanseaza in cadrul SIB o noua faza a proiectului City Point, respectiv 406 apartamente in 3 blocuri.Totodata, dezvoltatorul lanseaza si prima etapa din Green Point, un ansamblu ce va fi dezvoltat pe terenul fostei fabrici de sticla Siteh de pe bulevardul Basarabia.In total, noul proiect va aduce 800 de unitati pe piata in mai multe faze; prima faza avad in derulare 147 de apartamente.New Point, ansamblul rezidential din zona de Nord a Capitalei, aduce la SIB a 3 a faza a proiectului, insumand 136 de unitati.prezinta in premiera la SIB Marmura Residence, un proiect dezvoltat pe o suprafata de 15.000 mp, langa statia de metrou Jiului din zona Bucurestii Noi, oferind 458 de apartamente de 1-4 camere.Pe langa arhitectura moderna, jocul de inaltimi al celor 5 cladiri garanteaza un aport de lumina naturala pe tot parcursul zilei.In plus, clientii vor beneficia de spatii verzi generoase in curtea interioara, un parc urban pe treptele ansamblului, precum si acoperisuri verzi si un lounge generos.Totul este completat de o galerie ce include cafenele, restaurante, sala de fitness, farmacie, si alte servicii complementare.lanseaza la SIB patru noi proiecte, totalizand peste 4.000 de apartamente:1. Noul Top House Residence, Metalurgiei Park - 500 unitati locative;2. Noul Confort Urban Residence. Rahova. Sector 5 - 600 unitati locative;3. Noul proiect Joy Galaxy Residence Berceni, metrou Leonida - 1.000 unitati locative;4. The Grand Kristal Residence City, zona Metro Berceni, Metalurgiei - 2.000 unitati locative.Dezvoltatorul ansamblului Cartierul Solar lanseaza conceptul, o serie de proiecte premium in zone cheie ale Bucurestiului.Primele doua sunt Ela Baneasa (16 unitati in zona Baneasa) si Ela Victoriei (64 de apartamente in apropiere de Piata Victoriei).este cel mai nou proiect rezidential care se prefigureaza pe harta vestica a Bucurestiului, aducand in prim-plan un concept proaspat, inovativ si functional, adresat celor care isi doresc un stil de viata liber, practic si conectat la toate facilitatile orasului.Experienta inegalabila in domeniul constructiilor a Aedificia Carpati si expertiza in materie de inovatie si tehnologie a Therme, aflate impreuna sub umbrela dezvoltatorului Skyline, materializeaza un proiect de anvergura cu 185 de locuinte, divizate in garsoniere, apartamente cu 2 si 3 camere, menite sa raspunda celor mai complexe nevoi in materie de spatiu si facilitati.Agentialanseaza la SIB Green Future Mogosoaia, un nou ansamblu de 78 vile, cu arhitectura moderna si o zona de agrement cu teren multifunctional de sport, piscina si loc de joaca pentru copii.Proiectele demarate anterior, care isi continua fazele de dezvoltare vor fi si ele prezente la SIB.Astfel, printre expozanti enumeram: Arcadia Apartments Domenii, Cartierul Solar, Stegarului Boutique Apartments, ISG Residence, Atria Urban Resort, Pallady Towers, AFI City Bucurestii Noi, Citta, H Pipera Lake, Metropolitan, Vita Bella, Aqua City, Greenfield Residence, Luxuria Domenii Residence, Quadra Trees, Vivenda Hercesa, DaVinci Residence, Arbo Residence Mogosoaia, City Land, Optimum, AppTown, 21 Residence, Romco Rezidential, Ambasador, Spazio, Exigent, Triplea Residence, Trend Residence, Palladium sau Ivonco.Totodata, asa cum s-a impus pe piata deja, Salonul Imobiliar Bucuresti prezinta intr-o zona special dedicata oferte din piata veche: garsoniere, apartamente cu doua, trei si patru camere sau case.Poti utiliza intrarea - A3S1 (Latura Izvor/Splaiul Independentei) - daca veniti pe jos, iar taxiurile au in principiu acces si in curtea Palatului Parlamentului.Odata ajunsi la intrarea din Palatului Parlamentului, vei gasi aici agentii de paza, agentii SPP si casele de bilete.Timpul de asteptare este dat de limitarea filtrelor SPP, obligatorii in Palatul Parlamentului, filtre importante pentru siguranta tuturor, insa ajungi repede in perimetrul expozitional.De asemenea, trebuie sa stii ca staff-ul Salonului este tot timpul la dispozitie pentru a te indruma.si- vineri, intre 12.00- 19.00, ultima ora de intrare - ora 18.00,- sambata, intre 10.00 - 19.00, ultima ora de intrare - ora 18.00,- duminica, intre 10.00 - 18.00, ultima ora de intrare - ora 17.00