Cel mai mare targ imobiliar din Romania a fost anulat. Organizatorii dau vina pe Primaria Capitalei

"Programat a se desfasura intre 19-22 aprilie in Piata George Enescu, evenimentul tIMOn - anuntat si promovat inca din februarie - nu se mai poate desfasura din lipsa timpului de organizare necesar amplorii unui astfel de eveniment, aspect determinat de neprimirea intr-un termen rezonabil a protocolului necesar organizarii evenimentului din partea Primariei Capitalei", se arata in comunicat.Organizatorii considera ca, incepand din septembrie 2016, PMB a dus o campanie sistematica de decredibilizare a marcii tIMOn. Acestia sustin ca au fost obligati sa astepte pana in ultima zi, 16 aprilie, emiterea de catre PMP a "Protocolului privind organizarea si desfasurarea adunarii publice", protocol absolut necesar in vederea organizarii evenimentului."Am fost pusi, astfel, in fata imposibilitatii de a putea incepe amenajarea expozitiei (delimitarea prin gard a zonei de expozitie, amplasarea si montajul pavilionului expozitional), dar mai ales am fost pusi in imposibilitatea de a asigura siguranta si ordinea publica a evenimentului, in conditiile in care lipsa Protocolului respectiv conduce la imposibilitatea contractarii unei companii specializate de paza (aceasta avand nevoie de un plan de paza avizat de catre Jandarmerie si Politie, in baza acestui protocol dintre PMB si organizator) ", se arata in comunicat.Organizatorii sustin ca sunt pusi in imposibilitatea contractarii unor servicii adiacente, precum furnizare energie electrica prin bransament provizoriu, salubrizare sau ocupare a domeniului public, in lipsa protocolului, desi avizarea evenimentului a avut loc in cadrul unei sedinte a Comisiei de Avizare inca din februarie 2018, in baza unei cereri depuse de catre organizator inca de la inceputul lunii ianuarie 2018.Pana in prezent, au avut loc 33 de editii ale targului imobiliar tIMOn.