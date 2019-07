Domeniul si palatul Mocioni-Teleki din judetul Arad, scoase la vanzare pentru 1,1 milioane de euro

Ziare.

com

Ansamblul se afla la 5 km fata de castelul regal de la Savarsin si la 90 km fata de Arad. Valoarea lui este estimata la 1,5 - 2 milioane de euro.Exponent al mostenirii arhitecturale lasate in zona Banatului de familia nobiliara aromana Mocioni, ansamblul din Capalnas vorbeste si astazi despre bunastarea si importanta acestei familii.Palatul, element-cheie compozitional a intregului ansamblu, este unul dintre primele proiecte ale arhitectului vienez Otto Wagner. Proiectata cu eleganta, dupa, cladirea este pusa in evidenta de parcul dendrologic inconjurator, de 8 hectare, si este deservita de diferitele anexe, constituind astfel ansamblul Mocioni din Capalnas, unul dintre cele mai remarcabile ansambluri nobiliare de secol XIX din spatiul extraurban romanesc.Logica constructiva interioara a palatului are in centrul schemei functionale. Aceasta sala este amplasata in centrul de greutate a planului nivelului de calcare al constructiei si este acoperita, la nivelul etajului si al sarpantei, cu doua luminatoare suprapuse, ce ii garanteaza necesarul de lumina naturala. La parter, biblioteca este precedata, inspre accesul principal, de un salon de onoare, iar inspre accesul dinspre parc, de nodul de circulatie verticala, dominata de o scara impresionanta. La etaj, deasupra salii bibliotecii si in jurul primului luminator, se dezvolta o cursiva, ce deserveste diversele saloane perimetrale.Din punct de vedere al tratarii interiorului, se remarca jocul de culori al finisajelor, calitatea materialelor folosite, bogatia elementelor decorative si subtilitatea plastica a accesoriilor. Cele cateva corpuri de iluminat, mobilierul din lemn masiv si semineele ce au fost conservate atesta imaginea somptuoasa a locuirii nobiliare din epoca sa de apogeu.Parcul este amenajat in jurul palatului, atat cu rolul de a-l pune in evidenta ca obiect arhitectural dominant, cat si pentru a completa functia de loisir a acestor ansambluri.Parcul dendrologic al familiei Mocioni din Capalnas este compus din doua zone cu caracter peisagistic distinct. Prima, o gradina semipublica de factura neoclasica, armonizata cu stilul arhitectural al palatului, este dezvoltata in imediata apropiere a acestuia si este constituita din doua curti de onoare ce preced accesele principale in constructie, plantate cu arbori de esenta rara. A doua zona, cu caracter privat si proiectata intr-un stil romantic, prezinta o vegetatie abundenta, alei sinuoase si un parau amenajat si se afla departe de spatiul public, gazduind monumentele funerare ale familiei Teleki.