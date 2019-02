Amenajarea bucatariei - Tendinte in 2019

Granitul, materialul anului 2019 pentru amenajarea bucatariei

Spune adio albului si bun venit tonurilor pamantii in bucatarie!

Pardoseli statement in bucatariile din 2019

Electrocasnice integrate in mobilierul bucatariei

Fiind elementul central al oricarei locuinte, bucataria joaca un rol foarte important in viata fiecaruia dintre noi. In ea primim invitatii, ne bem cafeaua dimineata, pregatim si servim mesele in familie, ne relaxam dupa o zi grea la locul de munca.Cu siguranta, petrecem multe ore in aceasta camera, de aceea trebuie sa fie primitoare, dar, in acelasi timp, functionala.Indiferent ca vorbim de blaturi de lucru, pardoseli, glafuri sau trepte, granitul confera oricarui spatiu rafinament, dar si durabilitate, datorita proprietatilor sale extraordinare.Aspectul extraordinar al granitului si durabilitatea sa fac ca acest material sa fie printre cele mai cautate in 2019, mai ales cand este combinat inteligent cu accesoriile si mobilierul bucatariei.Desi atractivitatea unei bucatarii ultra-stralucitoare albe nu poate fi contestata, exista o multime de alternative fantastice pentru a oferi un aspect mai sofisticat si mai trendy bucatariei.In locul albului stralucitor, iti recomandam sa setezi un ton mai relaxant si pozitiv in bucataria ta folosind verde ocru, gri, caramel, bej, cafeniu, rosu teracota.Daca vrei o pata de culoare care sa rupa monotonia culorilor pamantii, alege coral, o alta culoare in tendinte in 2019.Finisari mateMobila de bucatarie in culori mate, electocasnicele gri sau negru mat, adauga eleganta si rafinament bucatariei moderne.Pardoselile din gresie, marmura sau granit cu modele geometrice scot bucataria din monotonie, iar mozaicul marocan sau spaniol cu ornamente si simboluri complexe adauga o nota exotica bucatariei.Aspectul functional al bucatariei nu trebuie sa fie ignorat in 2019. Alege electrocasnicele cele mai potrivite pentru nevoile tale, avand in vizor ca bucataria moderna pune foarte mult accentul pe economie de spatiu.Alege electrocasnice din clasa energetica A si baterii pentru chiuveta care sa contina un dus reglabil in asa fel incat sa poti spala cu usurinta vasele.Intr-o bucatarie moderna, aparatele electrocasnice sunt integrate discret in cadrul mobilierului. Frigiderul se ascunde in spatele unei usi, hota e incastrata blatului de lucru, iar masina de spalat vase isi face loc in dulapul cu rol de bar.